В мэрии Нижнего Тагила рассказали, какие дороги будут отремонтированы в 2026 году

В администрации Нижнего Тагила озвучили объёмы дорожных работ, которые предстоит выполнить в 2026 году. Так, подрядчикам предстоит завершить начатый ранее ремонт улицы Красноармейской, а также закончить работы на проспекте Ленина. Еще одним объектом, который собираются ремонтировать в 2026 году в рамках национального проекта, является дорога по улице Огаркова.

«Нами проведена диагностика состояния автомобильных дорог, входящих в Нижнетагильскую агломерацию, определен перечень тех объектов, на которых проведение ремонта наиболее целесообразно. Таким, к примеру, является дорога на улице Газетной. Среди них есть ряд наиболее используемых объектов, на которых ремонт проводили в самом начале реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» еще в 2019 году, и где уже требуется замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», — отметил вице-мэр по городскому хозяйству и строительству администрации Нижнего Тагила Егор Копысов.

Кроме того, в 2026 году рассматривается возможность ремонта мостовой на улице Карла Либкнехта за счёт средств местного бюджета. Это связано с большим количеством жалоб от водителей по поводу состояния дорожного покрытия.

«Основные акценты в работе на предстоящий дорожно-строительный сезон определены. Окончательный перечень объектов будет утвержден после корректировки, связанной с согласованием в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Максимальное внимание переносим на обновление именно дорожного полотна. Хотя и тротуары также будем ремонтировать, в том числе, например, на Ленина, Красноармейской, а, возможно, ещё и Газетной. Необходимо максимально эффективно использовать все имеющиеся у нас возможности для обновления дорожной инфраструктуры, потому что от этого напрямую зависит качество жизни тагильчан», — цитирует главу города Владислава Пинаева пресс-служба мэрии.

Всего на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2026 году планируется потратить более 600 млн рублей.