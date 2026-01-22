В Серове местная жительница затушила Вечный огонь (ВИДЕО)

Накануне, 21 января, в Серове местная жительница затушила Вечный огонь, сообщают местные СМИ.

Инцидент сняла одна из камер уличного видеонаблюдения. На видео видно, как около 14:00 женщина подошла к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о воинах-свердловчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, таким образом затушив пламя, после чего скрылась.

По горячим следам женщина была задержана сотрудниками полиции. Ей оказалась 62-летняя серовчанка Татьяна, хорошо известная врачам психиатрической больницы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), за что ей грозит до трёх лет лишения свободы.

«Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности её стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не её рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно. В настоящее время сыщики её дактилоскопируют и опрашивают, после чего подозреваемую полиция доставит в следственные органы для официального допроса и принятия решения об избрании меры пресечения», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас следователем СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательной базы. Кроме того, дело на контроль взяла городская прокуратура.