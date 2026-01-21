ЕВРАЗ НТМК повысил уровень экологического мониторинга

Нижнетагильский металлургический комбинат установил на ключевых источниках выбросов системы автоматического контроля (САК). Инвестиции ЕВРАЗа в экологическое мероприятие составили 290 млн рублей. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило, что оборудование соответствует всем нормативам.

Каждая система контроля включает высокоточные датчики-газоанализаторы, установленные на трех трубах котлоагрегатов ТЭЦ, в коксовой батарее № 9 и на двух свечах доменного производства. Эти устройства непрерывно отбирают пробы газов, измеряют их температуру, фиксируют давление в системе и объёмный расход. Каждые 30 минут данные передаются в государственный реестр Росприроднадзора. Все приборы опломбированы, доступ к ним строго ограничен, что гарантирует объективность и достоверность информации. Это первый случай установки подобного оборудования на промышленных объектах Нижнего Тагила.

«ЕВРАЗ НТМК открыто информирует общественность и надзорные органы об экологическом воздействии и реализуемых проектах, установка системы онлайн-датчиков на комбинате еще раз это подтверждает. Данные с датчиков будут обновляться каждые полчаса в личном кабинете природопользователя, а также напрямую передаваться Росприроднадзору», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Внедрение автоматического контроля — часть долгосрочной экологической программы ЕВРАЗа. Компания последовательно сокращает удельные выбросы в атмосферу, увеличивает долю переработки промышленных отходов и внедряет технологии замкнутого водооборота. Значительная часть этих усилий реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На данный момент выполнено семь из девяти запланированных мероприятий, что позволило снизить объём выбросов загрязняющих веществ на 7,97 тысячи тонн. Инвестиции ЕВРАЗа в реализацию проекта превысили 14,62 млрд рублей.