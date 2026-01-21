«Хочешь мира — готовься к войне». Владислав Пинаев и Вадим Раудштейн проверили отремонтированные бомбоубежища в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и спикер гордумы Вадим Раудштейн посетили недавно оборудованные бомбоубежища в подвальных помещениях многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее сотни таких укрытий были переданы Росимуществом на баланс муниципальных образований. В нашем городе насчитывается 114 таких помещений. Осенью 2024 года было создано муниципальное казенное учреждение «Инженерные сооружения», которое занимается поддержанием укрытий в рабочем состоянии. Возглавил МКУ бывший генеральный директор ООО «СК Тагил» Василий Шахтарин.

«Нам передали очень много таких помещений, которые находятся в многоквартирных домах, построенных в 1950-1960 годах. Многие из них — это просто затопленные подвалы, которые находятся в плачевном состоянии. Мы провели обследование, проектирование, конкурсы на производство ремонтных работ, и в 2025 году уже обновили пять укрытий в домах на улицах Бажова, Вагоностроителей, Газетной, Карла Маркса и Циолковского», — пояснил Василий Шахтарин.

На ремонт одного укрытия в 2025 году потребовалось в среднем около 7 млн рублей. В каждом укрытии были залиты бетонные полы, выполнена гидроизоляция и покраска стен, установлены системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Ремонтные работы занимали от 3 до 5 месяцев.

«Есть известное римское выражение “хочешь мира — готовься к войне” и очень важно сделать так, чтобы при любой ситуации наши люди чувствовали, что они защищены», — отметил председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн.

Уже подготовлены проекты для ремонта еще десяти укрытий. Планируется, что в 2026 году будут отремонтированы укрытия на улицах Окунева, Карла Маркса и Циолковского. При наличии дополнительного финансирования количество отремонтированных укрытий может быть увеличено.

«В тесном взаимодействии с МЧС мы работаем над переводом помещений, переданных нам из федеральной собственности, в разряд укрытий, и их восстановлением. Сегодня увидели качество первых ремонтов. Думаю, что итоги проведённой в 2025 году работы по данному направлению очень достойные. Совместно с правительством Свердловской области будем продолжать изыскивать средства и восстанавливать укрытия, потому что безопасность тагильчан — одна из приоритетных задач муниципалитета», — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.