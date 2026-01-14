В Нижнем Тагиле все желающие могут принять участие в создании пьесы на тему искусства и производства, которую поставит Новый Молодёжный театр 

Новый Молодёжный театр и Мемориально-литературный музей А. П. Бондина стали участниками большого междисциплинарного проекта «МузейТеатр», получившего поддержку Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ».

Творческая коллаборация музея и театра в Нижнем Тагиле откроет этот всероссийский проект в 2026 году. Первым его событием станет драматургическая лаборатория на стыке музея, театра и литературы «Температура плавления», где обычные тагильчане вместе с драматургом Элиной Петровой напишут пьесу , в которой они будут исследовать собственный жизненный опыт, индустриальное наследие горнозаводской цивилизации, синтез производства и искусства.

Драматургическая лаборатория пройдё т очно в два этапа на площадке Мемориально-литературного музея А. П. Бондина. Первый — 17 по 21 января, второй — 2–15 марта. По пьесе, написанной в рамках лаборатории, режисс ё р Борис Павлович создаст спектакль с акт ё рами Нового Молод ё жного театра, премьера которого состоится осенью 2026 года.

Инициаторы проекта приглашают на открытие драматургической лаборатории «Температура плавления» 17 января в 14:00. Вы сможете пообщаться с участниками проекта, руководителем лаборатории и драматургом Элиной Петровой, представителями НМТ и музея им. А. П. Бондина. А 18 января в 12:00 состоится открытая лекция Элины Петровой — начало в 12:00.

«МузейТеатр» — проект, направленный на развитие взаимодействия музея и театра и получивший поддержку Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ». Он включает лаборатории, образовательные инициативы и создание музейно-театральных постановок, основанных на локальных историях, архивных материалах и музейных коллекциях.