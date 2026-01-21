В мэрии Нижнего Тагила ответили на жалобу родителей, посетивших с детьми скандальное новогоднее шоу в ГДДЮТ

Управление образования администрации Нижнего Тагила ответило на жалобу возмущённых родителей детей, посетивших новогоднее шоу «Кино ёлка» (18+) танцевальной студии MDT, которое прошло в Городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) и вызвало широкий общественный резонанс.

«Обращаем ваше внимание, что предоставление зрительного зала 21.12.2025 для проведения досугового мероприятия осуществлялось по договору возмездного оказания услуги, заключённому ГДДЮТ с ИП М. С. Шеньковой (руководитель танцевальной студии — прим. ред). Администрация ГДДЮТ к организации и проведению мероприятия отношения не имеет. Ответственность за содержание мероприятия и соблюдение законодательства при его проведении, в том числе установление и соблюдение возрастного ценза зрителей несёт руководитель студии танцев MDT DANCE STUDIO», — сказано в ответе управления образования (есть в распоряжении редакции).

Также в мэрии сообщили, что проведение проверки студии танцев не входит в полномочия муниципалитета.

«Студия танцев MDT DANCE STUDIO не является образовательной организацией и не подведомственна управлению образования администрации города Нижний Тагил, в связи с чем проверку её деятельности вправе осуществлять правоохранительные и надзорные органы», — написано в документе.

В управлении образования отметили, что полученную жалобу они переадресовали в прокуратуру и полицию.

Напомним, ранее родители детей, посетивших скандальное шоу, направили жалобу (есть в распоряжении редакции) в прокуратуру, полицию и мэрию с просьбой провести проверку деятельности обеих организаций.

В частности, родители просили «принять меры и проверить МАУ ДО “ГДДЮТ”, а точнее сдачу государственного помещения в аренду в лице руководителя Михневич О. В. без проверки творческих номеров, которые допустили на сцене дворца 21 декабря 2025 года по адресу, ул. Красногвардейская, 15».

Также они призывали проверить деятельность частной танцевальной студии MDT на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «запретить проведение концертов в детских дворцах культуры и образования, так как подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную деградацию, употребление наркотиков и алкоголя».

Напомним, мероприятие прошло в декабре на сцене ГДДЮТ. Зрителей возмутили слишком откровенные танцы «снегурочек» в одном из номеров концерта. Важно отметить, что это не была детская ёлка в привычном понимании, а отчётный новогодний концерт танцевального коллектива MDT. Хотя возрастные ограничения для зрителей организаторы действительно не указали. Информация о выступлении быстро распространилась в социальных сетях и вскоре вышла на федеральный уровень. О скандале сообщили такие известные издания как Lenta.ru, Life, МК, «Царьград», RTVI и другие, а также ряд популярных Telegram-каналов.

Директор Городского дворца детского и юношеского творчества Оксана Михневич ранее прокомментировала АН «Между строк» ситуацию, вызвавшую скандал. По её словам, билеты на шоу распространяла лично руководитель студии, предприниматель Марина Шенькова, поэтому посторонних зрителей в зале не было. На билетах были указаны название мероприятия, ряд и место. Дети занимаются в студии с трёх лет. При этом, сами родители, направившие жалобу, утверждают, что на шоу могли попасть все желающие и билеты были в свободном доступе. Под документом поставили свои подписи около 20 человек.

Позднее руководители танцевальной студии MDT Людмила Бузмакова и Марина Шенькова, чьё новогоднее шоу «Кино ёлка» (18+), которое прошло на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) и вызвало громкий скандал федерального масштаба, записали видеообращение с извинениями.