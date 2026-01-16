«Этот опыт стал для нас серьёзным уроком». Руководители нижнетагильской танцевальной студии MDT, чьё шоу во дворце детского творчества вызвало громкий скандал, записали обращение с извинениями (ВИДЕО) 

Руководители танцевальной студии MDT Людмила Бузмакова и Марина Шенькова, чьё новогоднее шоу «Кино ёлка» (18+), которое прошло на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) и вызвало громкий скандал федерального масштаба, записали видеообращение с извинениями.

«Мы понимаем, что у зрителей возникли справедливые вопросы. Нам искренне жаль, что формат мероприятия и некоторые его элементы были рассмотрены общественностью, как неподобающие для детского мероприятия и праздника. Это полностью наша ошибка и наша ответственность. Мы не поставили возрастную марку [ценз — прим. ред] и не проконтролировали содержание всех номеров так, чтобы это оправдало ожидания семейной аудитории», — сказали постановщики шоу.

По их словам, приходя на новогоднюю ёлку родители ожидают безопасную, понятную и, безусловно, детскую атмосферу.

«В этой ситуации мы недоработали и допустили форматную ошибку. Мы не перекладываем ответственность ни на артистов, ни на гостей, ни на другие обстоятельства. Нам искренне жаль и мы приносим свои извинения всем родителям, участникам, детям, общественности, которых эта ситуация задела, у которых это вызвало негативные эмоции», — говорят Людмила и Марина.

Они отметили также, что ГДДЮТ и его сотрудники и не имеют никакого отношения к мероприятию.

«Площадка, на которой проходило мероприятие, не принимала участие в формировании контента и не имела отношения к содержанию праздника. Мы арендовали сцену дворца и техническое пространство и выступали как самостоятельные организаторы. Ранее мы уже проводили мероприятия на этой площадке, где всё проходило корректно и нам оказывали большое доверие. Мы очень просим, чтобы возможные меры — проверки, наказания, не касались дворца и его сотрудников, поскольку они не имеют отношения к произошедшему. Для нас очень важно, чтобы из-за нашей ошибки не пострадали невиновные люди», — отметили руководители танцевальной студии.

Людмила Бузмакова и Марина Шенькова в своём обращении также акцентировали внимание на том, что история с громким скандалом вокруг шоу стала для них уроком.

«Для нас это очень показательный опыт и мы уже сделали выводы из этой ситуации. Впредь все новые мероприятия студии будут составляться с чёткой возрастной маркировкой, с чётким, понятным и прозрачным содержанием и форматом. Этот опыт стал для нас серьёзным уроком, мы услышали обратную связь, сделали выводы, приняли решения, чтобы подобного больше не повторилось никогда. Спасибо всем, кто выразил своё мнение корректно, мы готовы к конструктивному диалогу и готовы действовать ответственнее», — сказали они.

Необходимо отметить, что под формат прошедшего шоу вряд ли подошёл бы любой возрастной ценз, об отсутствии которого говорят постановщики, поскольку при очевидном содержании (18+), это, тем не менее был детский праздник. Поэтому, тут либо дети, либо «снегурочки» с откровенными танцами.

Напомним, мероприятие прошло в декабре на сцене ГДДЮТ. Зрителей возмутили слишком откровенные танцы «снегурочек» в одном из номеров концерта. Информация о выступлении быстро распространилась в социальных сетях и вскоре вышла на федеральный уровень. О скандале сообщили такие известные издания как Lenta.ru, Life, МК, «Царьград», RTVI и другие, а также ряд популярных Telegram-каналов.

Директор Городского дворца детского и юношеского творчества Оксана Михневич прокомментировала АН «Между строк» ситуацию, вызвавшую скандал.

Позднее, возмущённые родители детей, посетивших новогоднее шоу «Кино ёлка» направили жалобу (есть в распоряжении редакции) в прокуратуру, полицию и мэрию с просьбой провести проверку деятельности ГДДЮТ и студии MDT.