Директор ГДДЮТ Оксана Михневич впервые прокомментировала новогодний секс-скандал из-за выступления «снегурочек» на сцене нижнетагильского дворца детского творчества

Директор Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) Оксана Михневич прокомментировала АН «Между строк» ситуацию вокруг танцевального новогоднего шоу студии MDT «Кино ёлка» (18+), вызвавшего широкий общественный резонанс.

Напомним, мероприятие прошло в декабре на сцене ГДДЮТ. Зрителей возмутили слишком откровенные танцы «снегурочек» в одном из номеров концерта. Важно отметить, что это не была детская ёлка в привычном понимании, а отчётный новогодний концерт танцевального коллектива MDT. Хотя возрастные ограничения для зрителей организаторы действительно не указали. Информация о выступлении быстро распространилась в социальных сетях и вскоре вышла на федеральный уровень. О скандале сообщили такие известные издания как Lenta.ru, Life, МК, «Царьград», RTVI и другие, а также ряд популярных Telegram-каналов.

По словам Оксаны Михневич, билеты на шоу распространяла лично руководитель студии, предприниматель Марина Шенькова, поэтому посторонних зрителей в зале не было. На билетах были указаны название мероприятия, ряд и место. Дети занимаются в студии с трёх лет.

«Концерт был представлен как отчётный концерт детского коллектива. Подобный концерт был в мае, выступали дети. Коллектив известен в городе и участвовал во многих проектах. О выступлении взрослых в концерте я не знала. У коллектива был сценарий. Услуги они оплатили — 30 тысяч рублей. К приглашениям или билетам я никакого отношения не имела», — рассказала АН «Между строк» Оксана Михневич.

В настоящее время возмущённые родители, посетившие шоу вместе с детьми, собираются отправлять жалобу в Следственный комитет.