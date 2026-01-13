В Нижнем Тагиле возмущённые родители попросили прокуратуру проверить городской дворец детского творчества и танцевальную студию MDT после новогоднего секс-скандала из-за выступления артистов «в похабных, развратных костюмах» 

В Нижнем Тагиле возмущённые родители детей, посетивших новогоднее шоу «Кино ёлка» (18+) танцевальной студии MDT, которое прошло в Городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) и вызвало широкий общественный резонанс, направили жалобу (есть в распоряжении редакции) в прокуратуру, полицию и мэрию с просьбой провести проверку деятельности обеих организаций.

В частности, родители просят «принять меры и проверить МАУ ДО “ГДДЮТ”, а точнее сдачу государственного помещения в аренду в лице руководителя Михневич О. В. без проверки творческих номеров, которые допустили на сцене дворца 21 декабря 2025 года по адресу, ул. Красногвардейская, 15».

Также они призывают проверить деятельность частной танцевальной студии MDT на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «запретить проведение концертов в детских дворцах культуры и образования, так как подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную деградацию, употребление наркотиков и алкоголя».

Напомним, мероприятие прошло в декабре на сцене ГДДЮТ. Зрителей возмутили слишком откровенные танцы «снегурочек» в одном из номеров концерта. Важно отметить, что это не была детская ёлка в привычном понимании, а отчётный новогодний концерт танцевального коллектива MDT. Хотя возрастные ограничения для зрителей организаторы действительно не указали. Информация о выступлении быстро распространилась в социальных сетях и вскоре вышла на федеральный уровень. О скандале сообщили такие известные издания как Lenta.ru, Life, МК, «Царьград», RTVI и другие, а также ряд популярных Telegram-каналов.

Директор Городского дворца детского и юношеского творчества Оксана Михневич ранее прокомментировала АН «Между строк» ситуацию , вызвавшую скандал. По её словам, билеты на шоу распространяла лично руководитель студии, предприниматель Марина Шенькова, поэтому посторонних зрителей в зале не было. На билетах были указаны название мероприятия, ряд и место. Дети занимаются в студии с трёх лет. При этом, сами родители, направившие жалобу, утверждают, что на шоу могли попасть все желающие и билеты были в свободном доступе. Под документом поставили свои подписи около 20 человек.

«Концерт был представлен как отчётный концерт детского коллектива. Подобный концерт был в мае, выступали дети. Коллектив известен в городе и участвовал во многих проектах. О выступлении взрослых в концерте я не знала. У коллектива был сценарий. Услуги они оплатили — 30 тысяч рублей. К приглашениям или билетам я никакого отношения не имела», — рассказала АН «Между строк» Оксана Михневич.