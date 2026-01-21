Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в УДО осуждённому за коррупцию бывшему главному полицейскому Шадринска Дмитрию Кокотееву

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал бывшему начальнику МО МВД России «Шадринский» Дмитрию Кокотееву, осуждённому за коррупционные преступления, в условно‑досрочном освобождении.

Как сообщается в официальном канале судов Свердловской области, в августе 2022 года экс-силовик был признан виновным в присвоении премий подчинённых, даче взятки своему начальнику и превышении должностных полномочий. Преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору. С 2012 по 2020 годы он с соучастниками похитил несколько десятков миллионов рублей.

«Приговором Шадринского районного суда Курганской области деяния Кокотеева квалифицированы по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 291, ч. 1 ст. 286 УК РФ. Осуждённому назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, и в органах местного самоуправления, в государственных или муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на три года. Кроме того, Кокотеев был лишён специального звания – “полковник полиции”», — говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – МО МВД России «Шадринский». С пятерых осуждённых, включая Дмитрия Кокотеева, солидарно взыскано свыше 35,7 млн рублей.

Для отбывания наказания Дмитрий Кокотеев был отправлен в Нижний Тагил в ИК-13. Отбыв необходимый по закону срок, позволяющий просить об УДО, он обратился в Тагилстроевский районный суд с соответствующим ходатайством.

«Осуждённый пояснил, что взысканий не имеет, осваивает новую специальность – сварщик, выплачивает суммы по гражданскому иску и вполне заслуживает условно-досрочного освобождения. Суд исследовал представленные материалы и выяснил, что действительно Кокотеев добровольно выплатил бывшему работодателю 76 тысяч рублей, однако на свои нужды он потратил более 97 тысяч рублей. Ущерб от преступления погашен лишь в незначительном размере. Суду был представлен документ о наличии на счёте осуждённого денег, которые он мог бы направить на возмещение ущерба, но тратит их по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба суда.

В удовлетворении ходатайства осуждённому было отказано. Постановление суда обжаловано в вышестоящей инстанции. Накануне Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, но также не нашёл оснований для УДО.

Дмитрий Кокотеев продолжит отбывать наказание в исправительном учреждении Нижнего Тагила.