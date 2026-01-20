Историческое наследие и высокая кухня. В Нижнем Тагиле на территории Старого Демидовского завода пройдёт гастрофестиваль

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил провести в городе гастрономический фестиваль.

«Идея в том, что мы должны позиционироваться не просто как промышленная столица региона, но подтверждать статус исторического, культурного и уникального центра Урала. Старый Демидовский завод является достоянием Нижнего Тагила, Свердловской области, страны в целом. Таких заводов-музеев в мире сохранились единицы, поэтому сегодня возникла идея проведения крупного кулинарного фестиваля на территории этого уникального объекта», — сказал Владислав Пинаев на совещании в мэрии.

Он отметил, что фестиваль станет логичным продолжение фестиваля постной кухни, который проводится в городе уже несколько лет.

«Проводя фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле, мы пришли к выводу, что формат мероприятия требует трансформации и расширения. Рабочее название кулинарного фестиваля “Вершина вкуса, уральская кузня”. Ключевая идея и уникальность — это симбиоз индустриального наследия и высокой гастрономии. Контраст завода-музея и высокой кухни должны создать незабываемый опыт погружения в альтернативную реальность. Аутентичная старинная атмосфера под открытым небом среди гигантских механизмов XIХ века станет главным “ингредиентом” фестиваля», — отметил председатель совета директоров выставочного общества «Уральские выставки» Вадим Завьялов.

Напомним, в 2026 году в Нижнем Тагиле пройдёт мотофестиваль «Демидовские огни». В программу мероприятия войдут соревнования по супер эндуро, мотоджимхане, выставка мототехники и кастом-байков, конкурсы, мастер-классы и концертная программа. Фестиваль будет организован байкер-клубом «Чёрные ножи» и администрацией города.