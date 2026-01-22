В Нижнем Тагиле омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с семьями участников СВО

Накануне, 21 января, в Нижнем Тагиле, в Центральной библиотеке Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с семьями участников СВО. На приёме также присутствовали замгубернатора Василий Козлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители военкомата и Горнозаводского управленческого округа.

Среди поднятых тем — поиск без вести пропавших, а также проблема выплат опекунам бойцов СВО. В ходе встречи были рассмотрены обращения 21 семьи.

«У нас на контроле 308 обращений из Нижнего Тагила, связанных с участниками специальной военной операции. На встрече мы рассмотрели только те случаи, где нам что-то непонятно. Где мы видим, что ответы не идут. Мы пытаемся убедить родственников, что мы действительно про них помним. Мы не забываем. Тяжёлые такие приёмы, но с людьми надо работать», — рассказала Татьяна Мерзлякова «Тагил-ТВ».