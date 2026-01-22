10-летний Сергей Толмачёв из Нижнего Тагила установил рекорд России по воркауту (ВИДЕО)

10-летний воркаутер Сергей Толмачёв из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России. Юный спортсмен выполнил 32 раза упражнение бёрпи с прихлопом за одну минуту.

«У нас сильная команда по уличной атлетике, на её счету — 28 рекордов России. Тренер Фанис Хайруллин в своё время установил мировой рекорд в одной из дисциплин», — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своём Telegram-канале.

Он отметил также, что в городе активно развивается уличный спорт. На каждой отремонтированной общественной территории — в парках и скверах — устанавливаются воркаут-комплексы, волейбольные и баскетбольные площадки, тренажёры, скейт-парки.