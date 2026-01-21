15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве женщины в посёлке под Нижним Тагилом, поместили под стражу

Сегодня, 21 января, в Пригородном районном суде Нижнего Тагила избрали меру пресечения 15-летнему Артёму Г., обвиняемому в жестоком убийстве 47-летней жительницы посёлка Горноуральский.

Напомним, по одной из версий, 6 января этого года женщина возвращалась домой, но в подъезде столкнулась с Артёмом, который, как считает следствие, нанёс ей ранение кухонным ножом в живот, после чего скрылся. Женщина сумела добраться до квартиры, откуда родственники вызвали скорую помощь. Несмотря на проведённую операцию, женщина скончалась в больнице через 5 дней.

Подросток был задержан и помещён под домашний арест, однако 14 января, сняв электронный браслет, он сбежал из дома и скрывался от полиции. Через несколько дней, 19 января, оперативно-розыскная группа повторно задержала обвиняемого. Однако сам Артём заявляет, что убийства он не совершал, а признательные показания дал под давлением третьих лиц.

Пригородный районный суд рассмотрел ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения на заключение под стражу ввиду неэффективности домашнего ареста. По мнению органа предварительного следствия, подросток, обвиняемый в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также вновь скрыться.

По решению суда парню была изменена мера пресечения на заключение под стражу на срок до 6 марта 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу.