«Покаяния нет во мне». Новый Молодёжный театр представил премьеру спектакля по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» (18+) в постановке режиссёра Рината Киякова. Журналистка АН «Между строк» побывала на премьере.

«Авиатор» — это история о человеке Серебряного века, очнувшемся от многолетнего сна в последний год ХХ столетия в состоянии полного беспамятства. Он по крупицам пытается восстановить свою жизнь. Воспоминания героя, которого зовут Иннокентий Платонов, переплетаются с новой реальностью, в которой, конечно же, случается настоящая любовь. Он переосмысливает свою жизнь, ищет новый смысл в изменившемся мире.

Воплощение на сцене текста Водолазкина — одного из самых, а возможно самого значительного современного российского писателя — задача из разряда неординарных. К тому же автор оставляет финал открытым: герой летит на самолёте, который не может зайти на посадку и может разбиться. Водолазкин как бы оставляет читателю и режиссёру самим додумать концовку. В интерпретации Рината Киякова главный герой умирает от старости. Критики называют «Авиатор» романом о чувстве истории. В постановке Киякова акцент сделан на покаянии, на том, что вся жизнь человека — это путь к покаянию.

Спектакль получился очень зрелищным. Игра актёров, костюмы, декорации, свет гармонично сочетаются и естественно встроены в общий замысел постановщика. Действие на сцене развивается динамично, сюжет держит зрителя в напряжении до самого финала.

«Мы посчитали, что этот роман очень актуален и нужен современному зрителю, потому что в нём есть тема покаяния. И с самого начала было ощущение, что спектакль должен быть визуально красивым, чтобы передать ощущение некоего блистательного Петербурга. Работу над спектаклем мы начали примерно за полгода до премьеры. Текст очень сложный, это серьёзное, крупное произведение и было непросто нам всем освоить и трансформировать этот материал в формат спектакля. Что касается финала, который мы сделали совсем не таким, как у автора, то, как мне кажется, такое крупное и многослойное произведение предполагает и допускает возможность интерпретации, что мы и сделали», — рассказал журналисту АН «Между строк» Ринат Кияков.

По его словам, Евгений Водолазкин создаёт великую литературу, и работать с таким материалом невероятно сложно, но очень интересно.

«Роман “Авиатор” я не читала, но благодаря спектаклю смогла познакомиться с этим произведением. Знаю, что концовка в постановке другая, но, как мне кажется, вполне уместная. Спектакль поразил своей красотой, трогательностью, проникновенностью. Особенно впечатлили меня два момента. Первый — где один из героев, Зарецкий, пишет на чёрной доске, наподобие школьной, фразу из покаянного канона “покаяния нет во мне” и написанные слова светятся в полутемноте зрительного зала. Второй — когда главный герой, Иннокентий, вспоминает случай из детства. На Рождество в чьём-то доме его приглашают прочитать вслух стихотворение. Ему, ребёнку, страшно, он волнуется и не хочет выступать. А один из гостей говорит ему: “Иди бестрепетно”. Это воспринимается как призыв ко всем: не бойтесь перемен, не бойтесь сами измениться и будьте решительными», — рассказала АН «Между строк» зрительница спектакля Ксения.

По её мнению, спектакль будет интересен людям всех возрастов, поскольку в нём поднимаются вечные темы: любви, поиска и обретения себя, необходимости стремления к истине и добру.

«Постановка мне очень понравилась. Это было такое живое и завораживающее зрелище. И очень талантливо, профессионально всё сделано. Игра актёров, декорации, свет, звук — всё было на высшем уровне», — поделился с АН «Между строк» зритель спектакля Никита.