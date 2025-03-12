А вы знали? В Нижнем Тагиле в разные годы не по своей воле побывали многие известные персоны — зять Брежнева Юрий Чурбанов, адвокат и предприниматель Дмитрий Якубовский (генерал Дима) и другие «топы», сидевшие в легендарной ИК-13

История исправительной колонии № 13 (ранее УЩ-349/13) в Нижнем Тагиле началась в годы Великой Отечественной войны, когда на этой территории был создан один из отрядов Тагиллага, где содержались военнопленные немцы. Пленные были заняты на строительстве дорог и промышленных объектов в районах Малая Кушва и Новая Кушва. В 1948 году военнопленных перевели на территорию Дзержинского района, а опустевшие бараки отдали под колонию для несовершеннолетних. Но подростки-колонисты устроили бунт, после подавления которого «зону» расформировали, а на оставшихся площадях организовали колонию для инвалидов. В 1951 году профиль колонии снова изменили, переформатировав её в «милицейскую». В народе колонию называют «Красной уткой».

С 1957 года в эту колонию стали отправлять и партийно-хозяйственных деятелей высокого ранга, попавшихся на взятках, приписках и хищениях социалистической собственности. В начале 1960-х годов на территории зоны было построено здание ПТУ для осуждённых.

Среди знаменитых «сидельцев» ИК-13 — первый заместитель министра МВД СССР и зять генсека Леонида Брежнева, генерал-полковник Юрий Чурбанов, известный юрист, адвокат и предприниматель Дмитрий Якубовский по прозвищу «генерал Дима», бывший сотрудник КГБ и ФСБ, помощник Бориса Березовского Михаил Трепашкин, мэр города Сочи Вячеслав Воронков и помощник Брежнева Геннадий Бровин. Транзитом здесь побывал «в гостях» и уральский олигарх Павел Федулёв.

Юрий Чурбанов Дмитрий Якубовский

В 1977 году по Нижнему Тагилу разнёсся слух, что в ИК-13 привезли отбывать срок кумира советских женщин — эстрадного певца Сергея Захарова. Слух появился после перепечатки газетой «Советская культура» фельетона поэта Лабковского об инциденте с Захаровым, где написали, что певец отправился отбывать наказание в Нижний Тагил. И поклонницы Захарова начали писать ему письма поддержки в колонию. Подобные слухи распространялись и об Александре Маслякове.