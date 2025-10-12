Салдинские заводы. Часть 2

Запуск в 1760 году Нижнесалдинского завода существенно увеличил выпуск сортового железа на заводах Никиты Акинфиевича Демидова. Заводской пруд обеспечивал практически бесперебойную работу четырёх молотов с начала паводка и до ледостава — река Салда оставалась полноводной даже в жаркие и сухие летние месяцы. Но на предприятии случались и остановки. Завод производил свою продукцию из тагильского чугуна, а его поставки время от времени срывались из-за дождливой погоды и бездорожья. Построенная на заводе домна частично снимала остроту проблемы, однако полностью обеспечить работу молотовых «фабрик» не могла. К тому же для Нижнесалдинского завода Берг-коллегией было выделено мало леса, и нехватка древесного угля часто сказывалась на работе домны. Оставался один выход — строить поблизости чугунолитейный завод и просить Берг-коллегию о выделении обширной лесной дачи. И в 1773 году Никита Акинфиевич подал в Берг-коллегию заявку на строительство нового доменного завода в 16 верстах от Нижнесалдинского.

Верхнесалдинский завод

Однако, трудности возникли практически сразу же. Во-первых, месяцем ранее в Берг-коллегию поступила заявка от предпринимателя Саввы Яковлева (Собакина) на расширение лесной дачи Алапаевского завода, который находился неподалёку. Зная, что Савва Яковлевич имеет в Берг-коллегии мощное лобби, Никита Демидов опасался, что лес отдадут именно ему. Во-вторых, для строительства нового завода и работы на нём не было людей. Все близлежащие деревни и сёла уже были приписаны к Алапаевскому заводу. Оставалось только одно: покупать крепостных в других губерниях и перевозить их на Урал, а это требовало времени. Никита Акинфиевич снова обращается за помощью к Прокофию, который за последние годы поднялся при дворе и обзавёлся там друзьями и покровителями, включая саму императрицу Екатерину II, которой Прокофий Акинфиевич ссужал бессрочно и беспроцентно крупные суммы денег в первые годы её правления, и которая ценила Прокофия за его вклад в поддержку российской науки.

Прокофий отписал младшему брату: «Никак не насытит своё тщеславное нутро Собакин сын! Ужо, годи братец, воздастся ему за жадность его, а как скоро воздастся, то время покажет».

Неприятности у Саввы Яковлева начались полгода спустя. Сначала Берг-коллегия отказала ему в удовлетворении заявки на расширение лесной дачи для Алапаевского завода, а в феврале 1775 года на берега реки Салды прибыл унтершихтмейстер Рязанов «для освидетельствования, есть ли простые леса и способно ли вновь найденное место к заведению завода и рудников довольно быть». Рязанов оказался дотошным служакой. Он пробыл на месте полгода, обследовал окрестные леса и подтвердил, что «место под завод назначенное оказалось способно и действовать может домна, и к нему руды три надёжных приимка». В итоге лес, на который претендовали Савва Яковлев и Никита Демидов, был «поделен поровну», хотя на деле Демидову досталась большая его часть: к имеющейся лесной даче в 488 квадратных саженей прибавилось ещё 934 квадратных сажени леса, которого, по определению Берг-коллегии, «на угольное жжение, также народное заведение и обывательское употребление хватить должно на 173 года».

Верхняя Салда (фото неизв. автора, 1910-15 гг. / СС0 / общ. достояние)

Проблему с кадрами Никите Акинфиевичу пришлось решать самому. Но и тут выход был найден довольно быстро. Для строительства Верхнесалдинского завода в 1777– 1778 годах было переведено более 80 семей из других демидовских вотчин: с Нижегородчины — 25 семей, из Костромы — 5 семей, из Вятки — 28 семей, из Нижнего Тагила — 25 семей. Строительство завода шло быстро. Началось оно, как обычно, с плотины. Плотина Верхнесалдинского завода имела длину 175 саженей (374 метра) и ширину 30 аршин (21 метр). Гидроэнергетическое оборудование имело 5 водяных колес. Сразу за плотиной возводилась доменная «фабрика» (цех), в которой имелось две домны высотой в 16 аршин (11 метров). Колошник доменных печей соединялся с верхней частью плотины мостом, по которому руда, уголь, флюсы подвозились непосредственно к колошнику. Рядом с домнами были построены лесопильная мельница и три кричных участка, где должны были перерабатываться в железо излишки производимого чугуна. Первая плавка на Верхнесалдинском заводе состоялась 6 декабря 1778 года.

Верхнесалдинский завод (фото неизв. автора, конец XIX в. / СС0 / общ. достояние)

Приказчиком строительства был назначен Яков Балакин. Никита Акинфиевич Демидов снабдил его подробными инструкциями по строительству и завода, и посёлка при нём: «При устройстве селения строить дома от заводской конторы порядочно линиями, а улицы шириной были до 20 саженей, а селиться определять мастеровым, как при фабрике — сряду в одни улицы и ближе к заводу».

В заводском посёлке было образовано восемь улиц: 1-я Першпективная, 2-я Першпективная, 1-я и 2-я Салдинские, Верхняя Доменная, Нижняя Доменная, Мастерская и Заводская. Спустя 20 лет, в 1797 году, в заводском поселке проживали 991 человек. Из них: мужчин — 231, женщин — 253, мальчиков — 255, девочек — 252.

К началу XIX века в Верхнюю Салду прибыли крепостные, купленные Демидовым в Черниговской губернии. Часть работных переехала на Урал из Тулы, Подмосковья и Нижегородской губернии. Причиной тому были более высокие заработки и сохранившееся «хлебное жалование» (когда часть заработанных денег рабочий получал продовольствием). В эти годы близ завода возникают деревни: Черемшанка, Никитино, Северная, Нелоба. Основными занятиями их населения были «подзаводские работы», выжиг угля и доставка его на завод, старательские работы по добыче золота и платины на реках Иса, Тагил и его притоках, выгонка сосновой смолы и березового дёгтя. В деревне Нелоба существовало большое сундучное заведение и бурачная мастерская.

К началу 1795 года на Верхнесалдинском заводе работало 538 человек. Ещё 105 человек занимались заготовкой дров и выжигом древесного угля. По ревизии 1850 года на Верхнесалдинском заводе насчитывалось душ мужского пола — 1155, в деревне Северной — 169, в деревне Никитино — 215.

Примечательно, что со второй половины XIX века отмечался прирост населения Верхней Салды, причём этот прирост был естественным (то есть, не за счёт людей, переведённых из других мест). В декабре 1836 года в Верхней Салде был освящен каменный храм во имя Иоанна Богослова.

Во второй половине XIX века Верхнесалдинский завод становится крупным населенным пунктом. В нём проживает 3022 человека (мужчин — 1442, женщин — 1580), действует школа, ямская станция и почта, работают более 20 кустарных мастерских, 6 магазинов, 18 мелочных лавок, рынок. Постоянно проводятся реконструкции на самом предприятии: строятся новые цеховые корпуса, происходит замена оборудования.

В конце XIX века на завод пришли молодые высококвалифицированные инженеры, среди которых выделялся Владимир Грум-Гржимайло — выпускник Петербургского горного института. Обладая обширными знаниями в области геологии и металлургии, пытливостью и настойчивостью, Владимир Ефимович быстро решал производственные вопросы и внедрял технические новшества, благодаря которым себестоимость верхнесалдинского железа была снижена с 1 рубля 25 копеек за пуд до 85 копеек. Управляющий Нижнетагильскими заводами Жонес-Спонвиль выдвинул «инженера Грума» на должность технического директора Салдинских заводов, и не прогадал. Под руководством Грум-Гржимайло предприятия выдвинулись на первое место в Тагильском округе, выпуская 70% чугуна и 57% стали и железа от общей продукции уральских демидовских заводов.

В. Е. Грум-Гржимайло (фото неизв. автора, конец XIX в. / СС0 / общ. достояние)

Первый российский экономический кризис сказался на Верхнесалдинском заводе больнее, чем на других крупных предприятиях округа. В 1903 году было остановлено доменное производство, а в 1910-м доменные печи были разобраны. Завод стал работать неполным металлургическим циклом, что сразу сказалось на зарплатах. Рабочие начали уходить с завода: кто-то в деревню, кто-то шёл в старательские артели, кто-то на колокольный завод, который появился в Верхней Салде в середине XIX столетия. Часть рабочих ушли в предпринимательство, открывая небольшие мастерские по пошиву обуви, одежды, изготовлению посуды и сельхозинвентаря. Появилось три частных завода по производству кирпича, одно заведение по изготовлению мебели, пять кузниц.

Весной 1917 года, когда началось акционирование Нижнетагильских и Луньевских заводов, работы на Верхнесалдинском заводе почти прекратились: рабочие, мастера, инженеры ждали, кто же станет новым хозяином завода, и каким образом это отразится на их благосостоянии. Да и работать было не на чем: подвоз угля не производился, большинство рудников простаивало. В октябре 1917 года в России произошла Октябрьская революция, а в феврале 1918 года все демидовские заводы были национализированы.

