Салдинские заводы. Часть 1

История Салдинских заводов началась задолго до того, как на берегах реки Салды были заложены сначала Нижний завод, а затем и Верхний (так именовались предприятия в донесениях приказчиков во второй половине XVIII века). Ещё в ту пору, когда Сенат решал споры о дележе наследства Акинфия Демидова между его тремя сыновьями Прокофием, Григорием и Никитой, солдатская команда из Екатеринбурга поймала близ Невьянского завода кержака, бежавшего с казённых рудников. Когда задержанного привезли в Невьянск, где тогда находился Прокофий Демидов, тот крикнул «слово и дело государево» (по тогдашним правилам, если задержанный произносил громко и принародно эту фразу, правоохранители обязаны были его выслушать), но солдатам заявил, что говорить будет «токмо с хозяином, а хозяин у этих мест один — Демид».

Прокофий заинтересовался беглецом, приказал привести его, и задержанный рассказал, что является сыном рудознатца Макара Останина, который долгое время прослужил у Демидовых, что может показать места по Салде-реке, где много железной руды, и что места эти описаны в особой тетради, которая хранится в родительском доме, в деревне Зыряново Арамашевской слободы. Прокофий тут же приказал доставить тетрадь, а когда ознакомился с её содержанием, был немало удивлён: как оказалось, на землях демидовской «дачи» находилось шесть невскрытых до сих пор месторождений железной руды, богатые залежи известняка и кварца.

«Самое место завод здесь поставить. И воды в реке много: запруду поставит сажени три, а то и четыре высоты даст, а для подливных фабрик больше и не надо», — писал он братьям Григорию и Никите, с которыми управлял отцовским хозяйством, пока в Сенате решали, как делить наследство Акинфия Никитича.

Григорий не возражал, но принять участие в проекте не мог по состоянию здоровья. Никита был занят модернизацией заводов в Нижнем Тагиле. А вскоре и Прокофий забросил перспективную идею из-за неотложных дел в Туле и Москве.

Нижнесалдинский завод

В год своего 30-летия Никита Акинфиевич Демидов вдруг вспомнил о «прожекте» старшего брата и написал Прокофию письмо, в котором спросил разрешения реализовать идею о постройке завода на реке Салде. В ответ Прокофий написал письмо на пяти листах, в котором рассказывает об успехах в выращивании овощей и корнеплодов и только в конце приписывает пару строк по существу: «Заявка на тот завод уже год в Берг-коллегии лежит. Как соберёшься коштом и людьми, пиши, я пошевелю там кое-кого». Собирался Никита Акинфиевич два года, всё это время ведя активную переписку со старшим братом. Поначалу в планах Демидова-младшего была постройка только подливного завода, который бы перерабатывал излишки чугуна с Нижнетагильского завода. Затем проект было решено дополнить ещё и доменным производством: грех было не прибрать к рукам месторождения железной руды окрест. Но в конце концов из-за нехватки денег постановили строить только молотовой завод.

Худ. Ф. Рокотов. Портрет Никиты Акинфиевича Демидова (не ранее 1760 г. / СС0 / общ. достояние)

Строительство Нижнесалдинского завода началось в 1757 году, за год до того, как Берг-коллегия подписала указ о выделении земельных и лесных дач для нового завода. Одновременно началась разработка рудников. Всего к Нижнесалдинскому заводу было приписано 11 рудников: 6 железных, 3 хромитовых, 1 кварцевый и 1 известковый карьер. Позднее были открыты ещё один железный рудник, два золотых прииска и песчаный карьер.

В 1760 году первая очередь Нижнесалдинского завода вступила в строй. Завод работал на чугуне из Нижнего Тагила, который кричным способом перерабатывал в сортовое железо. Одна единственная «фабрика» с четырьмя молотами и двумя горнами за первый год работы выдала 22 190 пудов железа, что являлось очень хорошим результатом. Два года спустя Никита привёз на завод специалистов-гидротехников, которые обследовали заводской пруд и пришли к выводу, что запас воды и глубина пруда в 7 метров позволяют расширить производство. Никита Демидов принял решение строить ещё одну молотовую «фабрику» и заложить домну для переработки местных руд. Дело в том, что доставка чугуна с Нижнетагильского завода производилась подводами, и в весенне-осенний период, а также в дождливое лето была затруднена отсутствием более-менее проходимых дорог. И Никита Акинфиевич решил производить чугун на Нижнесалдинском заводе. Однако, как младший сын «железного Акинфия» ни старался, больше одной домны он поставить не мог — не было места. К тому же, завод был весьма ограничен размерами лесной «дачи», а возить сюда уголь из Тагила было экономически невыгодно. Тем не менее, своё доменное производство позволило Нижнесалдинскому заводу существенно снизить остроту проблемы поставок тагильского чугуна в весенне-осенний период.

После введения в строй Верхнесалдинского завода, завод в Нижней Салде полностью перешёл на выпуск сортового железа, став самым мощным передельным заводом в Нижнетагильской группе демидовских заводов. К концу XVIII века Нижнесалдинский завод имел 24 горна, 15 молотов, 11 водяных колёс и производил более 95 тысяч пудов железа в год.

Нижнесалдинский завод (фото неизв. автора, после 1850 г. / СС0 / общ. достояние)

В первой половине XIX века предприятие начинает понемногу модернизироваться. К 1840 году на Нижнесалдинском заводе был внедрён новый способ выделки железа методом пудлингования, установлены новые катальные машины, начался набор талантливых выпускников университетов и училищ. Во многом техническое перевооружение завода произошло благодаря производственному опыту и настойчивости Якима Колногорова, который был переведён с Нижнетагильского завода на должность управляющего. Именно благодаря ему внедрили и отработали процесс пудлингования, наладили производство железнодорожных рельсов из пудлингового железа. Нижнесалдинские рельсы были использованы при строительстве первых железных дорог России — Николаевской и Варшавской.

Рельсопрокатный цех Нижнесалдинского завода (фото В. Метенкова, нач. ХХ в. / СС0 / общ. достояние)

К концу 60-х годов XIX века предприятие становится главной испытательной площадкой заводов Нижнетагильского округа для отработки технических новшеств. Здесь построили первые в России доменные печи с подачей горячего воздуха с температурой 500 °С, что позволило вдвое увеличить выплавку чугуна. В 1875 году на Нижнесалдинском заводе был запущен самый крупный в России бессемеровский цех. А инженер-металлург Константин Павлович Поленов внедрил улучшенный способ получения бессемеровской стали. Он же задолго до Эдисона, Яблочкова и Лодыгина изобрёл и внедрил на заводе электрические лампы накаливания. В 1903 году Санкт-Петербург выбрал для прокладки трамвайных путей именно нижнесалдинские рельсы. Но основная масса продукции завода шла за границу и в Сибирь, где в начале ХХ века стали интенсивно строить железные дороги.

Бессемеровский цех Нижнесалдинского завода (фото неизв. автора, нач. ХХ в. / СС0 / общ. достояние)

Даже в годы первого и второго экономического кризиса в России завод в Нижней Салде не просто продолжал работать, но и постоянно реконструировался, оставаясь одним из самых передовых металлургических предприятий Урала и Сибири. В 1914-1916 годах доменные печи были переведены на доменный газ. Основным видом продукции была рельсовая сталь и сталь для снарядов. В этот период завод стабильно выпускал 40–42 тысячи тонн стали в год. В 1916 году здесь установили два новых конвертора по 6,5 тонны каждый. В движение конверторы приводились от гидравлического двигателя, а воздух для продувки подводился от турбокомпрессора. В результате выпуск стали возрос до 65 тысяч тонн в год.

В 1918 году декретом Советской власти заводы Нижнетагильского горного округа, в том числе и Нижнесалдинский завод, были национализированы. Началась текучка кадров: инженеры бежали от революции за границу, рабочие уходили в деревню, где проще было прокормить себя и семью.

В годы Гражданской войны завод практически не работал, печи были погашены, а с 1922 по 1923 год завод и вовсе был законсервирован из-за отсутствия топлива и сырья. Только летом 1924 года начались пробные плавки на доменной печи № 6 Нижнесалдинского завода. В жизни предприятия наступал новый период.

