Школьница из Нижнего Тагила приняла участие в конкурсе «Ты — супер!» на федеральном телеканале

Ученица школы № 24 из Нижнего Тагила София Петрова выступила в отборочном туре конкурса «Ты — супер!» (6+) на НТВ. Несмотря на то что школьница не прошла в финал, выступление вдохновило её и дальше заниматься вокалом и в будущем принять участие в конкурсе ещё раз.

Кроме вокала, школьница увлекается лепкой, любит готовить и всегда помогает на кухне своей приёмной матери Елене Сосновской. По словам Елены, которая воспитывает ещё восьмерых детей, для Софии выступление в отборочном туре стало большим достижением, и в дальнейшем она планирует заниматься вокалом на более серьёзном уровне, уже с педагогом.

«Заявку на конкурс подала наш куратор Анна Алексеевна Тарасова — специалист комплексного центра социального обслуживания населения Тагилстроевского района. После онлайн-кастинга позвонили и пригласили нас на программу. Наша семья всегда принимает участие в различных конкурсах и мероприятиях. Не важно — выиграешь ты или нет, главное — не оставаться в стороне и своим примером вдохновлять детей на учёбу, творчество и развитие», — цитирует пресс-служба администрации города Елену Сосновскую.