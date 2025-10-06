В аварийном здании бывшей женской консультации на Вагонке открылась «Монетка»

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила Людмила, которую возмутил новый облик здания бывшей женской консультации на Вагонке. Этим летом там открылся магазин «Монетка», хотя ещё пару лет назад в документации к торгам оговаривалось, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, имеет неустранимый физический износ и не эксплуатируется.

«Сколько лет говорили, что здание аварийное, эксплуатировать его нельзя. Видимо, его кто-то за недорого выкупил, подшаманил, фасад отремонтировал и сдал “Монетке” в аренду. Не удивлюсь, если на верхних этажах кабинеты под офисы сдавать начнут. Я думала, что этот дом обнесут забором и снесут», — рассказала Людмила редакции АН «Между строк».

Напомним, здание женской консультации 1949 года постройки на Вагонке на улице Коминтерна, 33 / Орджоникидзе, 34 было выставлено на торги ещё в 2022 году. Четырёхэтажное здание женской консультации ГБ № 1 разместилось на площади 4098,5 кв. м.

В сентябре 2024 года стало известно, что здание было куплено на торгах за 15,3 млн рублей частным лицом.