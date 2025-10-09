В Нижнем Тагиле разыскивают 41-летнего Андрея Иванова

В Нижнем Тагиле разыскивается 41-летний Андрей Иванов, местонахождение которого неизвестно с 18 сентября.

Согласно информации из ориентировки, пропавший худощавого телосложения, рост 170 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в коричневую ветровку, тёмные штаны и кроссовки.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8(992)016-03-39 (инфорг Тамара) или позвоните в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)47-70-02.