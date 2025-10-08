В Свердловской области предприниматели с начала года благодаря господдержке привлекли на развитие бизнеса около 10 млрд рублей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») за три квартала 2025 года выдал предпринимателям в виде льготных займов и поручительств порядка 2,4 млрд рублей.

Объём выданных поручительств, которые помогают предпринимателям получить в банках деньги, за три квартала 2025 года составил 1 млрд 885 миллионов рублей. Гарантийная поддержка позволила привлечь финансирование на общую сумму 9 млрд 185 млн рублей. Сумма займов, выданных СОФПП с начала 2025 года, превысила 514 млн рублей.

«Спрос на заёмное финансирование с началом делового сезона постепенно растёт, финансовые продукты фонда дают возможность начинающим и действующим предпринимателям получить средства на более комфортных условиях и в целом оптимизировать долговую нагрузку. У нас есть займы до 5 миллионов рублей со ставкой ниже ключевой ставки ЦБ РФ. Гарантийная поддержка — тоже серьёзное подспорье. Если у предпринимателя недостаточно залога, чтобы банк одобрил кредит, фонд может выступить поручителем. Это снижает риски для банка и повышает шансы компании на финансирование», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Рассмотрение заявки осуществляется в течении недели после приёма фондом полного пакета документов. Получить деньги можно уже на следующий день после одобрения.

Финансовой поддержкой СОФПП могут воспользоваться предприниматели со всей Свердловской области. Отделения фонда расположены в большинстве муниципалитетов региона, что позволяет получить консультацию и впоследствии подписать договор займа, не выезжая в головной офис в Екатеринбург. Подать заявку можно с помощью личного кабинета предпринимателя на сайте фонда. А при возникновении вопросов — обратиться на горячую линию СОФПП 8 (800) 500-77-85