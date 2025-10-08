Общество
В Свердловской области предприниматели с начала года благодаря господдержке привлекли на развитие бизнеса около 10 млрд рублей

08.10.2025 16:35
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») за три квартала 2025 года выдал предпринимателям в виде льготных займов и поручительств порядка 2,4 млрд рублей.

Объём выданных поручительств, которые помогают предпринимателям получить в банках деньги, за три квартала 2025 года составил 1 млрд 885 миллионов рублей. Гарантийная поддержка позволила привлечь финансирование на общую сумму 9 млрд 185 млн рублей. Сумма займов, выданных СОФПП с начала 2025 года, превысила 514 млн рублей.

«Спрос на заёмное финансирование с началом делового сезона постепенно растёт, финансовые продукты фонда дают возможность начинающим и действующим предпринимателям получить средства на более комфортных условиях и в целом оптимизировать долговую нагрузку. У нас есть займы до 5 миллионов рублей со ставкой ниже ключевой ставки ЦБ РФ. Гарантийная поддержка — тоже серьёзное подспорье. Если у предпринимателя недостаточно залога, чтобы банк одобрил кредит, фонд может выступить поручителем. Это снижает риски для банка и повышает шансы компании на финансирование», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Рассмотрение заявки осуществляется в течении недели после приёма фондом полного пакета документов. Получить деньги можно уже на следующий день после одобрения.

Финансовой поддержкой СОФПП могут воспользоваться предприниматели со всей Свердловской области. Отделения фонда расположены в большинстве муниципалитетов региона, что позволяет получить консультацию и впоследствии подписать договор займа, не выезжая в головной офис в Екатеринбург. Подать заявку можно с помощью личного кабинета предпринимателя на сайте фонда. А при возникновении вопросов — обратиться на горячую линию СОФПП 8 (800) 500-77-85

Фото: СОФПП
