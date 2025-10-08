Понять правила игры и снизить риски. В Нижнем Тагиле в Центре «Мой бизнес» пройдёт единый день консультаций для предпринимателей

В Нижнем Тагиле 24 октября с 11:00 до 14:00 в Центре «Мой бизнес» по проспекту Мира, 2а, пройдёт масштабное мероприятие для предпринимателей и самозанятых «Контроль и надзор для малого бизнеса». За один день предприниматели смогут получить самую актуальную информацию от всех ключевых контролирующих органов, а также индивидуальную консультацию.

В мероприятии примут участие: глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.

Модератором встречи выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

В программе мероприятия:

Пленарная сессия (с 11:00 до 12:30). Спикеры крупнейших ведомств кратко и по делу расскажут о главных изменениях и нововведениях для бизнеса.

— Тренды и обзор состояния контрольно-надзорной деятельности, перспективы перехода на цифровые сервисы;

— Правоприменительная практика и вопросы надзора в самой сфере контроля;

— Основные аспекты контрольной деятельности Роспотребнадзора;

— Цифровые сервисы ФНС для бизнеса;

— Господдержка работодателей.

Консультационные пункты (с 12:30 до 14:00).

После официальной части для участников будут работать консультационные пункты, где можно лично пообщаться с представителями ведомств и получить ответы на конкретные рабочие вопросы.

«Для предпринимателя прямой диалог с контролирующими органами — это возможность снять неопределённость, понять правила игры и снизить свои предпринимательские риски. На нашей площадке бизнес может получить информацию из первых рук и сфокусироваться на развитии, а не на преодолении административных барьеров», — рассказала Елена Артюх.

Регистрация здесь https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/event_drti_smsp/?mid=19873