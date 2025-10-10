В Нижнем Тагиле не зебре сбили пенсионера

Авария произошла днём 9 октября у дома № 50б на улице Металлургов. По предварительным данным, виновником ДТП стал 34-летний водитель автомобиля Lada Vesta. Он сбил 85-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

У водителя, имеющего 14-летний стаж, за текущий год зафиксировано семь штрафов. По его словам, он не заметил пешехода и успел только применить экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.