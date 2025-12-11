Пенсионерка из пригорода Нижнего Тагила отдала телефонным мошенникам 200 тысяч рублей

В отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась пожилая местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников и лишившаяся своих накоплений.

По словам пенсионерки, сначала ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником организации, занимающейся заменой электрических счётчиков. Под предлогом подтверждения некой заявки звонившая убедила её продиктовать код из поступившего SMS-сообщения.

Спустя некоторое время последовал новый звонок — мужчина, назвавшийся сотрудником спецслужбы, заявил, что первый звонок был попыткой мошенничества и якобы в отношении пенсионерки существует риск оформления кредитов для финансирования противоправной деятельности. Пользуясь её испугом, незнакомец узнал, что деньги женщина хранит дома, и убедил немедленно перевести их на «безопасный счёт».

Следуя инструкциям злоумышленника, пенсионерка отправилась в почтовое отделение и через систему денежных переводов перечислила около 200 тысяч рублей на указанный незнакомцем номер. Спустя два дня, поговорив с родственниками, она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В полиции Нижнего Тагила напоминают, что сотрудники спецслужб, полиции, банков и социальных служб не ведут денежных операций по телефону и не просят переводить деньги на «безопасные счета». В правоохранительных органах рекомендуют при получении подозрительных звонков сразу прерывать разговор и самостоятельно связываться с банком. Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать в полицию по телефону 102.