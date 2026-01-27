В Свердловской области ФСБ задержала банду, готовившую теракт на железной дороге

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали трёх граждан России, 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб.

Установлено, что задержанные через мессенджер Telegram связались с сотрудником украинских спецслужб, который дал им задание совершить теракт на железной дороге. По месту жительства были изъяты средства связи с перепиской с куратором, а также инструкции и материалы для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается сбор доказательств для возможной квалификации их действий по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ России ещё раз предупреждает граждан о том, что украинские спецслужбы активно ищут в интернете, социальных сетях и мессенджерах людей, готовых участвовать в терактах и диверсиях против России.

«Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», — отметили в Центре общественных связей ФСБ России.