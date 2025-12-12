В Нижнем Тагиле медицинский центр «Академический» выплатит 1,2 млн рублей компенсации морального вреда сыну скончавшейся пациентки

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело по иску сына пациентки медицинского центра «Академический» и нижнетагильской станции скорой помощи о взыскании компенсации морального вреда за её смерть.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 22 июля 2022 года мать истца, страдавшая от боли, обратилась в медицинский центр за помощью, где ей назначили инъекции лидокаина для купирования болевого синдрома. Однако после инъекции у женщины развилась острая реакция на введённый внутримышечно препарат.

Несмотря на реанимационные мероприятия, проведённые сотрудниками медицинского центра «Академический» и медиками скорой помощи, женщина скончалась.

В результате сын пациентки обратился в Тагилстроевский районный суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с медицинского центра в размере 4 млн рублей и со станции скорой помощи в размере 1 млн рублей, мотивируя требования ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

Судебная экспертиза установила, что летальный исход наступил вследствие дефектов оказания врачебной помощи со стороны обеих медицинских организаций.

Исходя из обстоятельств, установленных в рамках рассмотрения дела, Тагилстроевский районный суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с медицинского центра свыше 1,2 млн рублей и со станции скорой помощи 250 тысяч рублей в пользу истца в счёт компенсации морального вреда.

Медицинский центр «Академический» попытался обжаловать решение, однако Свердловский областной суд по результатам рассмотрения оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, ранее в АН «Между строк» обращалась тагильчанка, которой, по её мнению, в медицинском центре «Академический» повредили барабанную перепонку, в результате чего она в течение нескольких месяцев испытывала сильную боль и оглохла на одно ухо. Женщина так же планировала обращаться в суд для получения компенсации за моральный вред.