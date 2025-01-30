А вы знали? Улица Фрунзе на Вые раньше называлась в честь Максимилиана Лейхтенбергского — пасынка Наполеона Бонапарта и зятя Николая I

Старейшая улица Выи появилась почти сразу после пуска Выйского медеплавильного завода и не имела в первое время названия. Она начиналась от плотины Выйского завода и заканчивалась под Маральской горой на левом берегу реки Тагил. Формироваться улица начала в середине XVIII века и получила название Маральской по названию горы. Позднее, с появлением новых улиц, идущих параллельно этой, её переименовали в 1-ю Маральскую. Всего Маральских улиц было четыре.

В 1840-х годах XIX столетия улицу переименовали в Максимилиановскую в честь герцога Максимилиана-Иосифа Лейхтенбергского, пасынка Наполеона Бонапарта и сына вице-короля Италии Евгения Богарнэ, мужа дочери императора Николая I Марии. Историки утверждали, что переименовали улицу по указанию Анатолия Демидова, который был другом и собутыльником герцога.

Максимилиан-Евгений-Йосиф-Август-Наполеон Лейхтенбергский и Эйштадский, родившийся в 1817 году, был человеком высокообразованным и эрудированным. Он отлично знал металлургию, химию, увлекался минералогией, горным делом, гальванопластикой, живописью. А кроме того, герцог писал романтические повести о любви людей, принадлежащих к разным социальным слоям французского общества. Правда, своё увлечение литературой он скрывал так долго и умело, что о нём стало известно лишь в начале XXI века.

Герцог Максимилиан Лейхтенбергский (худ. П. Ф. Борель, XIX век / общ. достояние)

В 1838 году Максимилиан приехал в Россию и уже через год сыграл свадьбу со старшей дочерью русского императора Николая I, Марией Николаевной. Познания герцога в минералогии получили практическое применение, когда в 1844 году по указу царя Николая І он был назначен главным управляющим институтом корпуса горных инженеров. В этой должности он отправился на Урал с целью проинспектировать частные и казённые заводы. Накануне поездки Максимилиан написал Анатолию Демидову и попросил сопровождать его в путешествии. Анатолий, породнившийся в 1840 году с семейством Бонапартов через брак с племянницей Наполеона Матильдой, согласился и в 1845 году привёз герцога Лейхтенбергского в Нижний Тагил. Больше всего Максимилиана заинтересовало меднолитейное производство и знаменитая «бронзёрная фабрика», которой управлял Фёдор Филиппович Звездин. Интерес был не случаен: зять русского императора строил под Петербургом завод, на котором намеревался производить бронзовые отливки. На Выйском заводе и в «заведении» мастера Звездина гость провёл целых три дня.

Долгое время считалось, что улицу 1-ю Маральскую переименовали в Максимилиановскую сразу после отъезда герцога. Но в 2010 году появились сведения, что своё новое имя тагильская улица приняла позднее, уже после смерти Максимилиана Лейхтенбергского. Оказалось, что во время поездки на Урал герцог простыл и после этого долго болел. Петербургские врачи делали всё возможное, да и сам Максимилиан мужественно боролся с последствиями простуды. Но болезнь всё-таки «съела» его.

После переименования бывшая 1-я Маральская улица начала преображаться. Её стали отсыпать песком и шлаком, ровнять и ремонтировать. А вскоре после отмены крепостного права улицу облюбовали бывшие демидовские крепостные, сумевшие скопить достаточно денег, чтобы открыть мелочную торговлю.

В 1931 году улицу Максимильяновскую снова переименовали, присвоив ей имя выдающегося полководца Гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе, который освобождал Урал от колчаковцев в 1919 году. Сам Фрунзе в Нижнем Тагиле никогда не бывал, и его имя присвоили улице по разнарядке обкома партии.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»