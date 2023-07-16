Парк культуры и отдыха на Тагилстрое. Танцплощадка, похожая на дворец, новые аттракционы, бассейн и цирк-шапито

В самом разгаре «эпохи большого рывка», когда по всей стране возводились индустриальные объекты, которые должны были вывести Советский Союз в первую пятёрку передовых стран мира, появился, как бы сейчас сказали, тренд — вместе со строившимся предприятием развивать социальную сферу в местах проживания строителей и рабочих.

Строящийся в Нижнем Тагиле Ново-Тагильский металлургический завод не был исключением. В рабочих посёлках появились школы, прачечные, бани и клубы. В августе 1933 года стройплощадки НТМЗ посетил нарком тяжелой промышленности СССР Григорий Константинович Орджоникидзе, который порекомендовал руководству стройки сильнее развивать социальную сферу. В качестве примера нарком привёл Магнитогорск, где уже более года комсомольцы и коммунисты «Магнитки» (Магнитогорского металлургического завода) на субботниках обустраивают заводской парк культуры — высаживают деревья, мостят дорожки, строят детские и спортивные площадки. Тагильчане решили последовать примеру своих магнитогорских коллег и стали искать удобное место под парк. Поиски длились недолго: жители Техпосёлка давно уже облюбовали место для воскресных пикников — в небольшом лесочке, близ слияния речек Панкратовка и Вязовка. Место было удобное — через дорогу стройные ряды жилых бараков, неподалёку — завод. В речках тогда ещё водилась какая-то рыбка, по берегам жили ондатры и бобры. Заводчане обнесли территорию забором, поставили красивые ворота главного входа и принялись благоустраивать будущий парк.



Главный вход в Парк отдыха металлургов, 1935 г. (фото из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/03S-DSC06695-min-768x523-2.jpg)



Постепенно в парке появились скамейки, беседки и качели, были отсыпаны пешеходные дорожки. Рядом обустроили площадки для занятий спортом: футбольное поле, турники, брёвна и прочее. А в профкоме НТМЗ уже начали разрабатывать план развития парка и превращения его, как бы сейчас сказали, в досуговый кластер: собственно, сам парк, Дом Культуры и заводской стадион. В самом парке собирались установить аттракционы, оборудовать игровые площадки для детей, запустить фонтан, высадить более пяти тысяч деревьев. В 1938 году руководство НТМЗ представило план в Наркомтяжпром, где его одобрили и даже пообещали выделить дополнительные деньги на его реализацию. Но тут в правительстве грянули реформы: Наркомтяжпром СССР разделили на шесть комиссариатов и к вопросам финансирования соцсферы Ново-Тагильского металлургического завода не возвращались два года. В феврале 1940 года уже Наркомчермет (Народный комиссариат чёрной металлургии СССР) запланировал профинансировать социальную сферу НТМЗ в третьем квартале следующего года и запросил у руководства завода смету. Но война отодвинула планы тагильских металлургов на долгих 4 года.

В годы Великой Отечественной войны за парком продолжали следить, но какого-либо развития, по понятным причинам, не было. Только в сентябре 1945 года на совместном заседании парткома и профкома НТМЗ, райкома партии и райисполкома был поднят вопрос «О благоустройстве мест отдыха в Тагилстроевском районе», где реконструкции и расширению парка было уделено особое внимание. В целом довоенный план развития парка культуры металлургов был поддержан. Было решено, что в течении IV пятилетки (1946-1950 годы) на территории парка появятся Дом культуры, новый стадион с легкоатлетическими дорожками и полем для игры в футбол и «русский хоккей», будет существенно расширена зелёная зона, установлены аттракционы, фонтан, а на Вязовском прудке появится мост.



Главный вход на стадион металлургов, 1946 г. (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Vhod-v-park-kultury-i-otdyha-metallurgov.-1946-g.-NTGIA.-F.69.Op.1.D.209.L.72.jpg)



Впрочем, реализовать «планов громадьё» за IV пятилетку не удалось. Вины металлургов в этом не было: городские власти долго не могли согласовать генеральный план развития Нижнего Тагила, который включал и план развития Тагилстроевского района и на согласование ушёл почти год. Тем временем на территории парка не прекращались работы: проводилось озеленение, появилось асфальтовое покрытие дорожек, неизменный атрибут парков и скверов — парковые скульптуры и фонтан. Реконструированный стадион получил новые зрительные трибуны. Реконструкции так же была подвергнута и парашютная вышка. А после того, как закончили строительство Дома культуры, вся территория парка была обнесена ажурным забором на кирпичных тумбах. Главный вход в парк был украшен новыми арками, а территория радиофицирована. Первое время вход в Парк был платным и равнялся 50 копейкам (5 копейкам после реформы 1961 года).

Главный вход в Парк металлургов (фото М. Воробьёва и Н. Меньшикова/ фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/Centr.-vh.-1957.jpg) В Парке металлургов (фото неизв. автора из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/Vhod-v-park-2.jpg) Парковая скульптура в Парке металлургов (фото из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/Alleya-u-kino-2019-ya-1.jpg) Парковая скульптура в Парке металлургов (фото В. Зеленского / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/DSC08357-min-768x576-2.jpg)

Наиболее интенсивное развитие инфраструктуры Парка металлургов пришлось на1960-е и отчасти 1970-е годы. В парке появились здания летней библиотеки — крытого читального зала; игротеки, где желающие могли получить шашки, шахматы или домино; танцплощадка, похожая на маленький дворец; плавательный бассейн и даже цирк-шапито.



Библиотека-читальня в Парке металлургов (фото Чернихович, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/Park-1960b-min.jpg)



В истории Парка металлургов танцплощадок было две. Первая была построена в первой половине 1950-х и располагалась за стадионом, рядом с речкой Вязовкой. Именно близость реки и противопожарные требования тех лет и были «виновниками» такого не совсем удобного (или совсем неудобного) расположения танцплощадки в парке. Танцы проходили под аккомпанемент оркестра ДК Металлургов или с использованием радиоустановки ТУ-100, включающей в себя мощный усилитель, радиоприёмник и проигрыватель грампластинок.



Первая танцплощадка в Парке металлургов (фото О. и О. Гачеговых / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/Tants-ka-50-e.jpg)



Металлурги гордились своим «танцполом». Такой роскошной танцплощадки не было нигде в Нижнем Тагиле. Даже в построенном позже шикарном Дворце культуры УВЗ танцплощадка находилась под открытым небом и в ненастную погоду не работала. Но век первой танцплощадки в Парке металлургов был недолог. В 1950-х и 1960-х годах население Тагилстроя быстро увеличивалось, и танцплощадка уже не могла вместить всех желающих. К тому же, здание обветшало и нуждалось в капитальном ремонте. Руководство и профком НТМЗ (НТМК) решило, что объект дешевле снести и построить новую танцплощадку. Так и поступили.

Здание разобрали, оставив только фундамент, который удивительным образом дожил до наших дней.

Первая танцплощадка ПКиО Металлургов (фото Игоря Аминова, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/11S-DSC07126-min-768x576-1.jpg) Первая танцплощадка ПКиО Металлургов (фото Игоря Аминова, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/11-DSC08302-min.jpg) Первая танцплощадка ПКиО Металлургов (фото Игоря Аминова, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/DSC08311-min-768x576-1.jpg)

Новую танцплощадку строили с учётом пожеланий отдыхающих — поближе к входу. На этот раз её не стали делать крытой — дань популярному в конце 1960-х агитпроповскому лозунгу «Экономика должна быть экономной», который десять лет спустя превратился в главный тезис XXVI съезда КПСС. Второй в истории Парка культуры и отдыха металлургов «танцпол» имел прямоугольную форму, летнюю эстраду, скамейки по периметру и высокий штакетник из-за чего танцплощадку вскоре прозвали «Загоном». Здесь устраивали танцы и для взрослых посетителей, и для молодёжи. На танцевальных вечерах «для тех, кому за 30» играл оркестр, на молодёжных —ВИА (вокально-инструментальные ансамбли). Позднее, когда в конце 1970-х в моду начали входить дискотеки, ВИА стали заменять на магнитофоны с усилительной аппаратурой. До 1982 года репертуар танцплощадок строго регламентировался: 95% песен должны были быть написаны членами Союза композиторов и Союза писателей СССР. Оставшиеся 5% репертуара можно было заполнить песнями авторов из соцстран или песнями, изданными фирмой «Мелодия» по лицензии.



Вторая танцплощадка ПКиО Металлургов (фото из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/Tantsy-80-e.jpg)



Цирк-шапито появился на территории Парка металлургов в 1960-х. Предыстория его появления такова. После того, как здание старого цирка в Нижнем Тагиле было разобрано, цирковые труппы не перестали приезжать в наш город. Цирковой шатёр ставили то на Ягодной горке, на месте снесённого Входо-Иерусалимского собора, то на пустыре рядом с горно-металлургическим техникумом. На Тагилстрое приезжие цирковые труппы располагались рядом с Дворцом культуры. Популярность цирка в 1950–1970-х годах была очень велика и руководство НТМК решило построить для гастролирующих цирковых коллективов постоянное здание. Инициатива принадлежала тогдашнему директору предприятия Сергею Владимировичу Макаеву. Впрочем, строили шапито не только для приезжих цирковых артистов: в те годы, в Нижнем Тагиле стали стремительно развиваться самодеятельные цирковые коллективы. Был такой коллектив и в ДК НТМК. Просуществовало здание цирка-шапито до 1975 года. К сожалению, следить за ним перестали вскоре после того, как в начале улицы Первомайской начали строить новое здание городского цирка, и зимой, весной и осенью объект был предоставлен тагилстроевским мальчишкам.



Цирк-шапито ПКиО НТМК весной 1971 г. (фото из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/Kar-l-DSC07131-min-768x576-12.jpg)



Славился Парк культуры и отдыха металлургов и своими аттракционами: каруселями для детей и взрослых, качелями-лодочками, электромобилями на монорельсе, колесом обозрения. В 1979 году ПКиО НТМК стал первым потребителем аттракционов, которые начал выпускать завод в посёлке Уралец. Тагилстроевский городок аттракционов долгое время не давал покоя властям Ленинского района, которые пытались построить подобный на Вые — сначала в парке им. М. Горького, а затем в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный». Но ничего, кроме дворовых качелей и песочниц с «грибками», построить так и смогли. Любопытно, что парк аттракционов Тагилстроевского района начинал работать на неделю или полторы раньше, чем аналогичные в парке имени Бондина или на Вагонке и тогда, несмотря на трудности с транспортом, тагильчане с детьми ехали в ПКиО НТМК.

Аттракцион «Лодочки» в ПКиО НТМК, 1978 г. (фото из архива Юдиных / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/DSC08619-min-1.jpg) Карусели в ПКиО НТМК, 1973 г. (фото Евгения Шалгина / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//36-Attrakciony-v-parke-DK-NTMK.jpg)

После перестройки для Парка культуры металлургов наступили сложные времена. Он лишился и фонтана, и городка аттракционов, и ещё ряда объектов — танцплощадки, парашютной вышки, хоккейного корта. Металлургический комбинат, по мере возможностей, поддерживал какой-то порядок на территории парка, но в те годы большая часть денег уходила на зарплаты работникам и модернизацию производства и на соцкультбыт оставались крохи. Тем не менее, в течении 1990-х годов в парке что-то делалось — были вырублены старые деревья и установлены примитивные «дворовые» конструкции для детей. Парк начал стремительно терять популярность среди местных жителей.



Детская площадка в ПКиО НТМК, 2019 г. (фото Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/DSC08366-min-768x576-1.jpg)



В начале 2000-х парк пережил несколько реконструкций. Не все они пришлись по душе жителям Тагилстроя, но возрождение привлекательности и былой славы парка, пусть медленно, но пошло. В 2012-м на Вязовский прудок вернулись утки и в водах была замечена рыба. А в 2022-м в парке вновь заработал парковый фонтан и появилась площадка для воркаута.

Многие жители района полагают, что посещаемость парка повысится, если комбинат проявит интерес к футбольной команде «Уралец» и поспособствует её возвращению в профессиональную лигу. Другие считают, что парку не хватает культурно-массовой работы с отдыхающими. Но и те, и другие верят, что парк вернёт свою популярность и будет развиваться и хорошеть в будущем.



Вязовский пруд в ПКиО НТМК, 2013 г. (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения)

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© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 – 16, портала tagil-press.ru, а т. ж. ©Игорь Аминов (aminoff.ru).