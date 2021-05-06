С верой на защиту Отечества. Как церкви Нижнего Тагила помогали приблизить Победу

В канун праздника Победы во всех российских средствах массовой информации появляются материалы о солдатах Великой Отечественной, о бойцах трудового фронта, о забытых ратных подвигах и трудностях в тылу. Но почему-то почти никто не вспоминает о вкладе в Победу Русской Православной Церкви — священнослужителей и прихожан.

Удивительно, но «эпоха воинствующего атеизма», когда в Советском Союзе были закрыты и разорены сотни храмов и репрессированы тысячи священников, не смогла отвратить людей от веры. Согласно переписи населения, прошедшей в 1937–1939 годах, более 60% советских граждан — 2/3 сельских жителей и 1/3 горожан — продолжали считать себя верующими и открыто заявляли об этом.

Уже в первый день войны местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий написал воззвание «К пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором благословил на защиту священных рубежей Отечества. Вскоре воззвание было распространено по приходам на всей территории СССР, после чего на призывные пункты устремились десятки тысяч прихожан и сотни священников, пожелавших с оружием в руках защищать Родину.



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Широкое распространение среди приходов получил сбор посылок для фронтовиков. Прихожане отправляли бойцам тёплые вещи, продукты, табачные изделия, книги. Почти в каждую посылку вкладывали письмо со словами благодарности и поддержки.

В конце 1942 года государство вынуждено было пересмотреть своё отношение к Церкви, увидев в ней мощный инструмент поднятия патриотического духа нации. Русской Православной Церкви было разрешено открывать отдельные счета для сбора средств, а после встречи И. В. Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем 4 сентября 1943 года в Советском Союзе вновь начали открывать церкви и семинарии, количество православных общин достигло 22 тысяч.

Не оставались в стороне верующие и священники Свердловской области. В период с 1943 по 1945 год возобновила свою деятельность Свердловская епархия, были восстановлены 11 приходов, а прихожане приняли самое активное участие в сборе средств для ГКО (Государственного комитета обороны), Фонда помощи семьям бойцов РККА, Фонда помощи раненым.

Так, Михайлово-Архангельская община Кушвы перечислила около 100 тысяч рублей на боевой самолёт. Талицкая православная община собрала в Фонд помощи семьям бойцов РККА 32 822 рубля, на покупку тёплых вещей бойцам — 6251 рубль, на танковую колонну «Дмитрий Донской» — 46 250 рублей.

Казанская православная община в Нижнем Тагиле собрала 100 тысяч рублей на авиаэскадрилью «Александр Невский», Петро-Павловская община в посёлке Черноисточинский собрала 140 тысяч рублей на танковую колонну «Дмитрий Донской». Прихожане Казанской (Нижний Тагил), Петро-Павловской (пос. Черноисточинский) и Николаевской (с. Николо-Павловское) церквей собрали и отправили на фронт более 47 тысяч посылок для бойцов Красной армии.

Не оставались в стороне и священнослужители. Протоиерей Николай Адриановский перечислил из личных средств 100 тысяч рублей на постройку истребителя и ещё почти 265 тысяч рублей в Фонд помощи семьям бойцов Красной армии. Протоиерей Илья Наумов внёс в Фонд 103 тысячи рублей, протоиерей Анатолий Стахиев — 53 300 рублей.

К декабрю 1944 года верующими и священниками Свердловской епархии было собрано 3 632 956 рублей в Фонд обороны и 982 433 рубля в Фонд помощи семьям бойцов РККА. Наиболее активно проходил сбор средств в Иоанно-Предтеченской общине Свердловска (более 2 млн руб.) и Казанской общине Нижнего Тагила (461 974 руб.). Всего за период с 1941 по 1945 год приходы Свердловской епархии перечислили на нужды обороны 15 579 000 рублей.

Но не только деньгами и посылками помогали служители церкви в борьбе с захватчиками. Целый ряд священников Свердловской епархии сражались на фронтах Великой Отечественной с оружием в руках. Это протоиерей Михаил Иванович Кукарин, который с января 1942 года воевал в составе рабочего батальона на Ленинградском фронте. Трижды возвращался он в свой батальон после ранений и только после четвёртого ранения согласился на демобилизацию. Это протоиерей Семён Фёдорович Белов, который добился своего перевода из мест заключения в действующую армию и воевал с 1942 по 1944 год. Это протоиерей Алексей Петрович Костромин, который находился на фронте с 1941 по 1945 год, был ранен. Принимали участие в боевых действиях протоиерей А. Е. Рягузов и священник А. А. Головин, протодиакон А. П. Соколов и протоиерей К. А. Чечулин. Трудились на оборонных предприятиях области протоиерей Н. А. Савелов и протодиакон С. Н. Лопатин.

Ярким примером участия Русской Православной Церкви в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков стало создание танковой колонны «Дмитрий Донской», построенной в 1943–1944 годах на «Уралвагонзаводе» на средства, собранные священниками и прихожанами Свердловской епархии и Московской патриархии. Колонна состояла из 19 танков новой модификации Т-34-85 и 21 огнемётного танка ОТ-34. Стоимость колонны составила почти 8 млн рублей. 7 марта 1944 года в пяти километрах северо-западнее Тулы, у деревни Горелки, состоялась торжественная передача боевых машин в действующую армию.



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За период с марта 1944 по май 1945 года танки с надписью «Дмитрий Донской» в составе 38-го отдельного танкового полка, только по официальным данным, уничтожили более 1400 немцев, 40 орудий, более 100 пулемётов, 38 танков, 17 бронетранспортёров и более 100 автомобилей.



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(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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