Намедни. Нижний Тагил. 2009 год

Это был первый год глобального экономического кризиса, к которому ни страна, ни наш город оказались не готовы. Пришлось снова вспомнить «лихие 90-е»: остановки предприятий, задержки выплат пенсий и зарплат, рост безработицы, рост цен, беспомощность городских властей перед экономическим коллапсом. И это было только начало.

ЯНВАРЬ

3 января между 21:00 и 23:30 сразу две круглосуточные торговые точки на Красном Камне подверглись нападению неизвестных грабителей. Злоумышленники в масках-балаклавах, угрожая продавцам ножом, похитили в общей сложности 37 пачек сигарет, 48 флаконов технического спирта и почти 19 тысяч рублей наличными. По горячим следам налётчиков задержать не удалось.

7 января хоккейная команда «Спутник» отметила свой 60-летний юбилей.

8 января в Нижнем Тагиле отмечали 30-летие Ленёвского водохранилища, главного водного резерва города. В оставшихся после перестройки строительных организациях прошли торжественные собрания с чествованием ветеранов-строителей.

16 января на «Уралвагонзаводе» взорвались два баллона с газом. В результате ЧП два человека погибли, ещё три с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы. Причины происшествия установлены: халатность и неисполнение правил техники безопасности. В тот же день в городе отмечали полувековой юбилей треста «Востокшахтопроходка», закрытого 15 лет назад.

22 января на шахте «Естюнинская» в результате пожара 17 человек получили отравление угарным газом и были госпитализированы.

25 января своё 50-летие отмечал крупносортный цех НТМК.

ФЕВРАЛЬ

2 февраля областное статистическое управление опубликовало отчёт о росте цен в регионе. Согласно этому документу, с начала года сливочное масло подорожало на 49,3%, молоко и молочная продукция — на 36,3%, яйца — на 30,4%, мука — на 48%, макаронные изделия — на 40,4%, а овощи и фрукты — почти на 30%.

5 февраля в Нижнем Тагиле на совещании у мэра города представители НТМК и «Уралвагонзавода» заявили, что в ближайшие дни намерены начать сокращать производство: металлурги закроют несколько вспомогательных подразделений, а вагоностроители останавливают вагоносборочное производство. В связи с этим администрации города не следует рассчитывать на какую-либо существенную помощь этих предприятий в общегородских программах, заявили представители заводов-гигантов.

12 февраля в Нижнем Тагиле правоохранителями была задержана семейная пара из Армении, у которой при досмотре были изъяты два пистолета ПМ и четыре пистолета ПСМ, а также более 120 патронов к ним. Задержанные утверждали, что оружие им подбросили, однако через несколько часов признались в том, что перевозили пистолеты и боеприпасы по просьбе родственника, живущего в Ивделе. В Нижнем Тагиле они должны были передать груз заказчику и получить вознаграждение.

13 февраля в городских и областных СМИ появилась информация, что более 70% жителей Свердловской области, обращаясь в службу занятости, не получают помощи. На первом месте по уровню безработицы стоит Екатеринбург, «почётное» второе место принадлежит Нижнему Тагилу. Вместе с тем в области начались задержки зарплат бюджетникам.

25 февраля в Нижнем Тагиле в распределительном помещении теплотрассы на проспекте Ленина был обнаружен скелетированный труп мужчины. По словам судмедэкспертов, смерть наступила более года назад. Судя по остаткам вещей, погибший был лицом без определённого места жительства.

МАРТ

5 марта детская библиотека Дзержинского района отметила своё 40-летие. Поздравить работников библиотеки пришли учащиеся школ № 9, 7 и 35, глава администрации района и представители профкома УВЗ. Поздравительный адрес прислала мэр города Валентина Исаева.

12 марта в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской была задержана молодая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. При задержании она оказала активное сопротивление и несколько раз укусила сотрудника милиции за руку, вызвав при этом кровотечение. Прибывшим в отделение милиции врачам задержанная сказала, что является носителем ВИЧ. Нарушительницу порядка и укушенного ею милиционера доставили в больницу. Анализы женщины показали отсутствие ВИЧ в её организме.

14 марта кинотеатр «Красногвардеец» отметил свой полувековой юбилей. Коллектив кинотеатра пришли поздравить глава города, представители городских СМИ, актёры драмтеатра и жители Красного Камня — постоянные посетители киноклубов «Киногурман» и «ЭХО».

27 марта в Нижний Тагил пришло долгожданное тепло. Столбики термометров даже ночью не опускались ниже +2 градусов, а днём поднимались до +14. Тёплая погода стояла 8 дней и сопровождалась интенсивным таянием снега и падением с крыш больших масс снега и льда.

АПРЕЛЬ

3 апреля от падения с крыши сосулек пострадал автомобиль Mercedes-Benz G, припаркованный у одного из домов на проспекте Мира. Владелец автомашины оценил причинённый ущерб в 350 тысяч рублей. В тот же день на Тагилстрое от падения сосулек пострадали трое подростков, двое из них обратились в больницу.

9 апреля в Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях маршрутов № 3 и 4 с 10 до 7 рублей за поездку.

15 апреля в Свердловской области на 3% выросли цены на спички. Днём ранее в Нижнем Тагиле и Серове были замечены новые ценники на соль, рис и гречку: цены на эти товары увеличились в среднем на 10–12%.

20 апреля в одном из тагильских магазинов на проспекте Ленина был задержан гражданин, пытавшийся расплатиться поддельными банкнотами достоинством 1000 рублей. Мужчина пояснил, что банкноты он получил в банкомате, когда решил снять часть зарплаты. Милиционеры провели проверку банкомата и изъяли из него ещё 93 поддельные купюры.

23 апреля в следственном изоляторе Екатеринбурга был найден мёртвым 34-летний тагильчанин, которого задержали накануне с поличным за развратные действия с несовершеннолетней девочкой. По официальной версии, причиной смерти стала внезапная остановка сердца во сне.

25 апреля около часа ночи на улице Южной неизвестный напал на прохожего и, угрожая ножом, отнял у него сумку с личными вещами и кошелёк с тремя тысячами рублей. Полчаса спустя похожее нападение было совершено на улице Жуковского. Через полтора часа разбойник был задержан на улице Береговой-Краснокаменской, где он попытался ограбить загулявшего мужчину, который оказался бойцом ОМОНа. Преступником оказался нигде не работающий 44-летний тагильчанин, злоупотребляющий алкоголем.

27 апреля уровень воды в реках Тагил и Выя поднялся на два метра, создав тем самым угрозу затопления в ряде коллективных садов и дачных посёлков.

МАЙ

10 мая после окончания финального матча чемпионата мира по хоккею с шайбой жители Вагонки вышли на улицы района, чтобы поздравить друг друга с победой сборной России над сборной Канады со счётом 2:1. Победную шайбу в матче забросил воспитанник клуба «Спутник» Александр Радулов. Он же забросил решающую шайбу в ворота сборной США в полуфинальном матче, который состоялся 8 мая. «Народные гуляния» завершились после вмешательства милиции. За битьё витрин магазинов были задержаны трое работников УВЗ. Также 5 человек были задержаны за пьяный дебош на улице Правды.

15 мая в детскую центральную больницу № 3 Нижнего Тагила с пулевым ранением коленного сустава доставили несовершеннолетнего Владислава. Было установлено, что подростка подстрелил житель улицы Коммуны пенсионер Владимир Зверев 1946 года рождения. Стрелка задержали, у него был изъят пневматический пистолет «Байкал», из которого он ранил ребёнка. Задержанный пояснил, что подростки забрались к нему во двор без разрешения, а он решил их напугать и выстрелил из пистолета в сторону, но пуля срикошетила и нанесла ранение мальчику.

В ночь с 16 на 17 мая на улице Карла Маркса у ресторана «Ем сам» произошла перестрелка, в результате которой мужчина получил травмы головы. Потерпевший в состоянии комы был доставлен сотрудниками милиции в ЦГБ № 1. В ходе оперативно-следственных действий по горячим следам были задержаны двое стрелявших, у которых были изъяты травматические пистолеты типа ТТ. Кроме того, у них были изъяты личные вещи потерпевшего: барсетка и сотовый телефон.

26 мая тагильские школьники начали сдавать выпускные экзамены в формате ЕГЭ. С этого года Единый государственный экзамен стал единственной законной формой оценки знаний выпускников средних школ.

ИЮНЬ

1 июня в Свердловской области выросла цена на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 13,9%. В областном правительстве отметили, что летний рост цен на хлеб стал уже традиционным для Урала, но впервые цены подскочили так высоко.

4 июня в Нижнем Тагиле от отравления палёной водкой умерли три человека. Днём ранее такой же случай был зафиксирован в Екатеринбурге: там после распития бутылки, купленной у частного лица, скончались два человека, а ещё двое были госпитализированы. Во всех эпизодах фигурировал суррогат, изготовленный на основе метилового спирта.

10 июня около 4 часов утра в Нижнем Тагиле на улице Металлургов неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно магазина «Птица», который располагался на первом этаже жилого дома. Несмотря на то, что прибывшие на место пожарные быстро справились с огнём, жильцов одного подъезда пришлось эвакуировать из-за сильного задымления.

12 июня в бывшей малосемейке на улице Пархоменко неизвестный поджёг двери двух квартир. Возгорание удалось потушить благодаря бдительности жильцов, но пожарным пришлось эвакуировать всех живущих в этом подъезде из-за риска отравления продуктами горения. Поджигателя удалось вычислить в тот же день: им оказался 38-летний наркозависимый мужчина. Причину совершённого им деяния он объяснить не смог.

16 июня в Нижнем Тагиле была задержана группа граждан Таджикистана, занимавшаяся доставкой и сбытом наркотиков. Двумя днями ранее такая же преступная группа была задержана в Каменске-Уральском.

24 июня в Выйском пруду утонул мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Накануне двое пьяных мужчин утонули, купаясь в реке Тавде, а 22 июня в пруду профилактория «Липовка» утонул молодой человек 1991 года рождения.

26 июня в Нижнем Тагиле был задержан злоумышленник, который занимался карманными кражами в магазинах Ленинского района. Задержанный признался в совершении семи карманных краж.

ИЮЛЬ

1 июля в суд было передано дело тагильчанина, жестоко убившего в январе 2009 года женщину — диспетчера службы пассажирских перевозок и похитившего из кассы диспетчерской более 46 тысяч рублей.

10 июля краеведческая общественность Нижнего Тагила отметила 160-летие со дня открытия Ушковского канала — уникального гидротехнического сооружения XIX века.

14 июля в Нижнем Тагиле завершилась операция «Контрафакт», в результате которой правоохранители изъяли из незаконного оборота около 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя и 4,5 тысячи пиратских DVD-дисков.

21 июля в Нижнем Тагиле был задержан уроженец республики Казахстан, который пытался продать в нашем городе 11 килограммов марихуаны. Задержанный отрицал связи с преступными группировками на Урале и утверждал, что дурман-траву вырастил и собрал сам у себя на родине, а в Нижний Тагил поехал в надежде на то, что его родственники помогут ему реализовать груз.

АВГУСТ

5 августа пресс-служба областного управления МЧС сообщила СМИ, что за последние две недели в лесах Свердловской области заблудились 37 человек. 36 из них были найдены живыми, одна женщина погибла. 11 раз поиски велись в применением вертолёта.

10 августа тагильская комсомолия отметила своё 90-летие. Для ветеранов комсомола был устроен приём в администрации города.

15 августа на улице Западной был задержан мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. При себе он имел сумку, в которой милиционеры обнаружили 8 тротиловых шашек и 1,5 метра бикфордова шнура, а также снаряжённый магазин от АК-47 и две гранаты Ф-1 без запалов. После того как мужчина протрезвел, он рассказал, что весь этот арсенал оставил квартирант, снимавший его пустующую квартиру в течение полугода. Квартирант исчез месяц назад не расплатившись, и мужчина решил вынести найденное в квартире и утопить в реке Тагил. Решение избавиться от опасных находок он принимал, уже будучи изрядно пьяным.

СЕНТЯБРЬ

10 сентября свой 70-летний юбилей отметил НТХЗ — Нижнетагильский химический завод «Планта». На торжественном собрании коллектив предприятия поздравили губернатор области Эдуард Россель, глава администрации Нижнего Тагила Валентина Исаева, руководители предприятий города.

11 сентября 70-летие отметил хлебозавод № 1 в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Хлебозавод № 1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Hlebokombinat-2.-Nizhnij-Tagil.-1950-ye.-Snjato-so-storony-ul.-Timirjazeva.jpg)

14 сентября на окружном совещании, посвящённом проблемам соблюдения трудовых прав жителей Уральского федерального округа, полномочный представитель президента РФ Николай Винниченко сообщил, что за 8 месяцев текущего года количество безработных в Свердловской области достигло 195 тысяч человек, а долги по зарплате составляют 188 миллионов рублей. Полпред подверг критике глав администраций ряда городов области за бездействие в вопросе выплаты зарплат. В числе худших городов Винниченко назвал Нижний Тагил, Асбест, Верхнюю Туру, Красноуральск.

17 сентября, вопреки опасениям горожан, в жилые дома Нижнего Тагила стало поступать тепло. Тем не менее в городе оставались незавершёнными ремонтные работы на пяти участках теплотрасс, однако в администрации города заверили, что к 25 сентября они будут закончены.

18 сентября в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего мэра Нижнего Тагила Николая Диденко, который обвинялся по статье 293 УК РФ «Халатность».

30 сентября в Екатеринбурге было объявлено о прекращении строительства метрополитена. Основной причиной отказа от строительства метро городские власти назвали мировой экономический кризис.

ОКТЯБРЬ

1 октября в Нижнем Тагиле отмечали сразу две круглые даты: 70-летие Института испытания металлов и 50-летие лётно-испытательной базы НТИИМ.

8 октября стало известно, что российские «летающие лыжники», включённые в олимпийскую сборную РФ, будут тренироваться на спортивной базе «Аист» в Нижнем Тагиле. Подготовка российских прыгунов с трамплина к Олимпийским играм 2014 года начнётся сразу после того, как тагильские трамплины будут приведены в соответствие международным спортивным требованиям. Для этого правительство РФ уже выделило 356 миллионов рублей. Еще 64 миллиона рублей будет израсходовано из казны области.

12 октября в Нижнем Тагиле был задержан квартирный вор, приехавший в наш город «на гастроли» из Подмосковья. Трижды судимый 44-летний мужчина прибыл в Тагил 7 октября и успел «обнести» 11 квартир в Ленинском районе.

19 октября около 23:00 двое подростков 16 и 18 лет на улице Карла Маркса ограбили женщину 1978 года рождения. Потерпевшая лишилась золотых украшений и 24 тысяч рублей.

25 октября в Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. В Нижнем Тагиле за первые два дня от гриппа привились почти 17% жителей города.

30 октября в Нижнем Тагиле из розничной торговли было изъято более 15 тысяч бутылок вина «Мускат», «Портвейн 777» и «Портвейн 72». Оказалось, что сопроводительные документы на спиртное из этой партии были подделаны. По этой же причине тагильские таможенники арестовали 5 тысяч бутылок коньяка.

НОЯБРЬ

4 ноября в Нижнем Тагиле были задержаны двое злоумышленников, которые занимались хищениями ГСМ на котельно-радиаторном заводе. За первые три дня месяца они похитили 350 литров бензина.

6 ноября в Нижнем Тагиле начали работу отделы по продаже новогодней атрибутики и подарков.

11 ноября около 22:30 нарядом милиции в сквере у ДК «Юбилейный» был обнаружен мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Пострадавший был доставлен в ЦГБ № 1. По дороге в больницу он сообщил приметы злоумышленника, который ранил и ограбил его. Через час разбойник был выявлен и задержан. Им оказался 33-летний безработный, ранее дважды судимый за подобные преступления.

25 ноября исполнилось полвека дому-музею Д. Н. Мамина-Сибиряка в посёлке Висим.

28 ноября Нижнетагильский торгово-экономический колледж отпраздновал 40-летие.

ДЕКАБРЬ

6 декабря Нижнетагильский горно-металлургический колледж торжественно отметил 300-летие.

10 декабря неизвестные похитили со склада магазина фейерверков продукцию на 110 тысяч рублей.

19 декабря в Нижний Тагил пришли аномальные морозы. Температура воздуха ночью опускалась до минус 27 градусов. Холода спровоцировали несколько локальных коммунальных аварий.

22 декабря в Нижнем Тагиле был ограблен продовольственный магазин на улице Фрунзе. Добычей воров стали 12 бутылок коньяка, 10 бутылок водки, 4,5 килограмма балыка из осетрины, 24 банки лососевой икры и 14 килограммов мясных деликатесов. Задержать злоумышленников не удалось.

29 декабря синоптики гидрометцентра Свердловской области предупредили население о том, что 30 и 31 декабря и 1 января температура воздуха опустится до минус 31 градуса при ветре 3–5 метров в секунду. В тот же день глава города перевела аварийные и тревожные службы города на чрезвычайный режим.

(с) 2024. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных СМИ