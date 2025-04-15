В этот день, 15 апреля 2012 года. Паводок, победы юных тагильских дзюдоистов и новые правила для такси

В Красноуральске завершился региональный турнир по дзюдо, на котором Нижний Тагил представляли спортсмены нескольких спортивных школ. По итогам соревнований представители Нижнетагильской ДЮСШ № 2 завоевали три бронзовые медали. Юные спортсмены СДЮСШОР «Уралец» добавили в копилку наград две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. А днём ранее в Челябинске юная тагильская спортсменка Алия Кульмаметова заняла первое место на чемпионате азиатской части России по самбо.

Уровень воды в реке Межевая Утка повысился на 1 метр, в результате чего в деревне Усть-Утка в зону подтопления попали девять жилых домов. Ещё четыре дачных дома оказались подтоплены в деревне Баронская. Жители затопленных домов отказались от эвакуации. На дороге, ведущей в Усть-Утку, были подтоплены два низководных моста, в результате чего с районом подтопления временно прекращено прямое автомобильное сообщение.

В РФ начали действовать новые правила для такси. Теперь владелец такси обязан иметь разрешение на соответствующий вид деятельности. Но, как выяснилось, в Нижнем Тагиле только одна фирма была зарегистрирована как компания, оказывающая услуги такси. Остальные организации значились как предоставляющие информационные услуги водителям.

Также, согласно новым правилам, водитель легкового такси должен соблюдать несколько обязательных условий: проходить техосмотр два раза в год, установить таксометр в салоне, нанести «шашечки» на кузов. Если выяснится, что водитель самовольно нарисовал на своей машине «шашечки» и перевозит пассажиров неофициально, ему придется заплатить штраф в размере 2500 рублей. В первый же день действия новых правил инспекторы нижнетагильской ГИБДД задержали восемь нарушителей: у них не было разрешения на работу таксистами.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»