А вы знали? Район Лебяжка на Вые получил своё название благодаря раскулаченным крестьянам, переселённым сюда из села Лебяжье Курганской области

Когда тагильчане слышат топонимы «Букатинский рынок», «Букатинский мост», они понимают, что речь пойдёт о Лебяжке и, скорее всего, об улице Ермака. И мало кто знает, что все эти названия появились сравнительно недавно. Да и само название жилого района «Лебяжка» возникло только в середине прошлого столетия.

До 1919 года на месте «Букатинского рынка» всё было «треуховским»: плотина, мельница и ещё несколько строений в основном складского назначения. Все это принадлежало купцам Треуховым — известной династии тагильских предпринимателей. Плотину и мельницу построил в этом месте ещё глава семейства — Иван Трофимович, а кому именно из его сыновей они достались в наследство — Ефиму, Петру, Киру, Андрею, Алексею или Ивану, теперь сказать трудно. Братья Треуховы занимались всем, что приносило доход: мыли золото, добывали руду, торговали мукой и хлебом, ссужали деньги под проценты. Самый известный из братьев, Андрей Иванович Треухов, считался в Нижнем Тагиле золотопромышленником, имел шикарный дом на нынешней улице Карла Маркса и любил всем рассказывать, как он «подвинул самих Демидовых», уведя у них из-под носа рудники на Сан-Донато. После двух революций 1917 года братья Треуховы растворились в стремительном водовороте исторических событий, а вся их собственность была реквизирована.

В советское время в этом районе появилось автотранспортное предприятие, одним из директоров которого был Николай Михайлович Букатин. Тогда и родилось в народе название «Букатинские гаражи», а возникший в 90-е годы оптовый рынок люди по привычке тоже назвали «Букатинским». Как и мост через реку Тагил, который в прежние времена назывался «Вогульским» или «Ушковским». «Вогульским» мост называли официально: он находился в конце Больше-Вогульской улицы. Но местные жители чаще, по привычке, называли его «Ушковским». Согласно преданиям, построен он был кем-то из сыновей известного гидротехника-самоучки Клементия Ушкова в ту пору, когда Ушковы, получившие от Демидовых «вольные», породнились с купцами Треуховыми. Мост был нужен прежде всего самим Ушковым: их мельница стояла на одном берегу реки Тагил, а пекарня — на другом. Выпекали Ушковы хлеб трёх сортов, закрытые пироги и пряники, которые были очень популярны в Нижнетагильском заводе.

Сама улица Больше-Вогульская считалась центральной: по ней проходила дорога до прокатного завода, который носил название «Анатольевский». Постепенно вдоль дороги появились дома, торговые лавки купцов средней руки и мастерские кустарей различного профиля. «Спокойная» биография Больше-Вогульской закончилась с приходом власти рабочих и крестьян. Сначала улицу переименовали во 2-ю Вогульскую. А в годы Великой Отечественной войны улицу решили назвать именем покорителя Сибири — Ермака. Через 20 лет после окончания войны улицу снова переименовалт и дали ей имя Героя Советского Союза Владимира Ивановича Ермака, который жил на этой улице в 1942 году. При этом городские власти совершенно забыли, что улица и так носит имя Ермака. Устраивать разбирательства из-за этой коллизии не стали — оба Ермака были людьми достойными. А вот людям разъяснить забыли. Поэтому до сих пор часть жителей Лебяжки считает, то улица названа в честь Владимира Ермака, а другая часть уверена, что в честь казачьего атамана Ермака Тимофеевича.

Сам топоним Лебяжка возник в 1930-х годах, когда в эту часть Выи были расселены трудармейцы — раскулаченные крестьяне из села Лебяжье Курганской области. Поселили «лишенцев» на одной улице — Забегайке, чтобы участковому было проще проверять, не подался ли кто-нибудь из «врагов трудового народа» в бега. Лебяжинцы оказались людьми работящими и хозяйственными: привели в порядок улицу, которая имела непрезентабельный вид, озеленили её, отремонтировали дорогу, а после войны организовали улком (уличный комитет), который обратился в исполком с просьбой переименовать улицу в Лебяжинскую. Эта улица дала имя всему жилому району —Лебяжка.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»