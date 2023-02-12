Леонид Карцев — создатель самого массового танка в мировой истории

Ещё 40–50 лет назад об этом человеке было мало что известно. Настолько мало, что «вражеские голоса» по три раза в год поздравляли «главного конструктора советских танков» с днём рождения и ни разу не называли правильную дату. Документы, связанные с его деятельностью, до сих пор не рассекречены полностью: многие его изобретения и разработки в области танкостроения по сей день остаются уникальными и актуальными, а его танков нет только в Антарктиде.

Леонид Николаевич Карцев родился 21 июля 1922 года в селе Скомово Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Окончив в 1939-м среднюю школу, он поступил в Ивановский энергетический институт имени Ленина, находившийся тогда в ведении Наркомата электропромышленности. Но началась Великая Отечественная война, и летом 1941 года половина студентов института (230 по призыву и 35 добровольцами) ушли на фронт. Ушёл в армию и Леонид Карцев. В августе 1941-го его зачислили курсантом 3-го Саратовского танкового училища, где будущий конструктор пробыл немногим более года, окончив учебное заведение с отличием. Но сразу на фронт он не попал. 1 января 1943 года старший техник военной приёмки Карцев приступил к работе на Горьковском автозаводе имени Молотова. Только полгода спустя молодого военпреда перевели на должность помощника командира роты по технической части в формируемый 1-й запасный танковый полк.



Леонид Николаевич Карцев (фото неизв. автора, 1941 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://pro-tank.ru/images/stories/blog/leonid_kartsev-05.jpg)



В январе 1944 года Леонид Карцев оказался в действующей армии. Свою службу он начал техником 1-го танкового батальона 45-й гвардейской танковой Гусятинской бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии. В октябре того же года

Карцева назначают техником по ремонту боевых машин, а затем заместителем командира зенитной роты по технической части, где он успешно держит своеобразный технический экзамен по умению самостоятельно изучать незнакомую технику. Роту доукомплектовали 10 американскими зенитными самоходными установками М17, но обучить личный состав обращению с новой техникой забыли. За дело взялся Леонид Николаевич и быстро обучил зенитчиков.

«В его роте имелось 10 американских бронетранспортёров. Личный состав с иностранной техникой не был знаком. Тов. Карцев понимает английский язык, сумел научить личный состав роты правильно использовать технику, и его машины прошли около 1500 км по боевому маршруту бригады, не имея ни одной вынужденной остановки», — отмечалось в приказе о вынесении Леониду Карцеву благодарности.

А вот выписка из наградного листа на гвардии лейтенанта Карцева, техника по ремонту боевых машин: «Во время боевых действий бригады с 14.01.1945 техник-лейтенант Карцев Л. H. следовал в боевых порядках и неоднократно принимал участие в боях с противником вместе с экипажем. Так, например, 17.01.1945 в районе города Ново-Място экипаж гв. ст. сержанта Горелкина И. А. под руководством тех. лейтенанта Карцева Л. Н. принял бой с противником в упор, в результате чего уничтожил: одну бронемашину, одну штабную машину, убил немецкого полковника, 15 солдат и офицеров противника, взял в плен одного офицера и девять солдат противника. В боях тех. лейтенант Карцев Л. H., несмотря на большие марши, мог организовать тех. обслуживание машинам роты. Так, например, в районе г. Кольберга 03.03.1945 под вражеской бомбёжкой отремонтировал за несколько минут зенитную установку гв. ст. серж. Мидина, которая в этом бою сбила вражеский самолёт».



Гвардии лейтенант Карцев Л. Н. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-74.userapi.com/impg/l9zJr7Hhr4a2TRf5aM-cWS875b2edN4OrgU2aQ/kqVBMio5J1o.jpg)



Закончил войну гвардии техник-лейтенант Карцев под Берлином. За участие в боевых действиях Леонид Николаевич был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Ему предложили продолжить службу в армии, но Карцев попросил отпустить его на учёбу — он уже тогда решил стать конструктором танков. И его отпустили, выдав направление на учёбу в Военной академии бронетанковых и механизированных войск Советской армии на курс инженерного танкового факультета, где Леонид проучился до декабря 1949 года.

24 октября 1949 года решением экзаменационной комиссии под председательством генерал-полковника танковых войск Полубоярова Леониду Карцеву была присвоена квалификация военного инженера-механика. Он был удостоен диплома с отличием и золотой медали. Вместе с дипломом выпускник получил и направление на завод № 183 в Нижний Тагил.

«По прибытии в Тагил большинство из нас были распределены по конструкторским группам КБ. Я попал в группу трансмиссии, руководителем которой был один из основных разработчиков трансмиссии танка Т-34 Абрам Иосифович Шпайхлер. Для начала нам всем поручили провести расчёты основных узлов и механизмов танка Т-54, поскольку до нас никто в КБ таких расчётов не делал. Мне достался расчёт планетарного механизма поворота танка, который я выполнил за две недели. Руководитель группы остался доволен результатом моей работы. Это окрылило меня, и, закончив расчёты, я решился подать рацпредложение. Мне, тогда начинающему конструктору, в охотку была любая работа. Работать было интересно ещё и потому, что в нашем КБ удивительно гармонично сочетались опыт бывалых и задор молодых. Быстрому достижению хороших результатов способствовала также живая связь между различными конструкторскими группами», — вспоминал Леонид Николаевич в своей книге «Воспоминания Главного конструктора танков» (16+).

В ноябре 1951 года главного конструктора завода № 183 Александра Морозова в срочном порядке госпитализировали в Кремлёвскую больницу из-за обострения язвенной болезни желудка. Его успешно прооперировали, но на Урал Сан Саныч, как за глаза называли его коллеги, не вернулся, получив назначение на должность главного конструктора Харьковского завода транспортного машиностроения. Его обязанности стал исполнять Анатолий Колесников, один из соратников создателя легендарного танка Т-34 Михаила Кошкина. Колесников был грамотным, опытным специалистом, и, казалось бы, ничто не предвещало его скорой отставки.

Но в конце января 1953-го Леонида Карцева вызвал к себе директор УВЗ Иван Васильевич Окунев и сообщил, что есть мнение назначить его главным конструктором завода.

Согласование в обкоме партии и у министра транспортного машиностроения СССР Юрия Максарёва заняло несколько дней. Позднее стало известно, что назначение произошло благодаря настойчивости Окунева, который убедил Максарёва в том, что предприятию необходим молодой главный конструктор «со свежими мозгами». Сделать это, говорят, было нетрудно: Юрий Евгеньевич и Иван Васильевич прекрасно знали друг друга по работе в годы войны.

Позднее Окунев так объяснил своё решение: «Мне нужен был тот, у кого в глазах полыхают творческие замыслы, конструкторские идеи, кто стремится к новым успехам отдела, завода, за кем пойдут люди, а не отдыхающий на лаврах славы, предпочитающий спокойное житьё».



Ю. Е. Максарёв и И. В. Окунев в 1944 г. (фотоскан из архива Ю. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения / с разрешения владельца)



Утверждение у начальника отдела оборонной промышленности ЦК Ивана Сербина заняло несколько минут, и Леонид Николаевич Карцев, которому на тот момент был всего 31 год, стал главным конструктором завода № 183.

Сразу после назначения Карцева коллектив КБ, где тогда насчитывалось 120 человек, включился в работу по доводке нового танка Т-54, который уже пошёл в серию на некоторых заводах страны. Т-54 был крайне неудачным, и КБ Карцева внесло в его конструкцию около 3 тысяч изменений. Горы рекламаций на этот танк привели к тому, что в Советском Союзе была создана программа «НСТ» («Новый средний танк»). КБ «Уралвагонзавода» сразу начало работать над созданием новой боевой машины. С 1953 по 1957 год тагильчане разработали прототип нового танка — «объект 140» и построили два экземпляра новой машины. Мало того, Леонид Николаевич начал работать ещё над одним прототипом, который получил рабочее наименование «объект 155». Эта разработка в 1958 году пошла в серийное производство под индексом Т-55.

Т-55 стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты, и первым танком, получившим комплекс активной защиты. Т-55 и его модификация Т-55А широко экспортировались за рубеж и по сей день находятся на вооружении многих государств. Затем была большая работа по созданию танка Т-62. Опытный образец был изготовлен в 1959 году, а 12 августа 1961 года танк был принят на вооружение. Серийное производство Т-62 велось в СССР с 1962 по 1973 год. Всего было выпущено 20 тысяч машин.



Л. Н. Карцев (справа) на выставке военной техники (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/armystandart_images/2022/07/29/cc2598592fb04985ad5571c6f6a5068b.jpg)



На машинах, проектированием которых занималось ОКБ-520, возглавляемое Карцевым, были применены многие конструкции, которые затем стали классикой в танкостроении. Это и стабилизатор орудия для стрельбы на ходу, и защита от радиационного излучения, и гладкоствольная танковая пушка. В 1960-х годах ОКБ-520 создало на базе танка Т-62 «изделие 150» с ракетным вооружением, которое в 1968 году пошло в серию под названием «истребитель танков ИТ-1». С 1968 по 1970 год было выпущено 200 ИТ-1 с управляемым ракетным вооружением на борту. За эту разработку Леонид Карцев получил Государственную премию СССР.



Истребитель танков ИТ-1 (фото Д. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



В Нижнем Тагиле Леонид Николаевич жил в доме № 9 на проспекте Вагоностроителей. Те, кто бывал у него дома, вспоминали, что жил главный конструктор очень скромно. Ему не раз выделяли талоны на приобретение дефицитной в ту пору импортной мебели, но он всякий раз отдавал их кому-нибудь из сотрудников своего бюро. Рассказывают, что как-то раз, когда директор УВЗ собрался премировать конструкторов ОКБ-520, Карцеву показалось, что сумма премиальных у ряда сотрудников недостаточна. Он встретился с Окуневым и попросил поровну разделить свою премию между этими конструкторами.

Леонид Николаевич занимал пост главного конструктора в течение 16 лет. Он сам не раз повторял, что ему достался отличный коллектив увлечённых людей, профессионалов. Обо всех коллегах Карцев отзывался с исключительной добротой и уважением. Сам главный конструктор с первых дней работы занимался улучшением условий труда в бюро, добывал необходимое оборудование, расширял помещения для работы и выбивал повышенные ставки и премии сотрудникам. Благодаря его настойчивости удалось показать и доказать министерским чиновникам способность и возможность ОКБ-520 разрабатывать боевые машины с высокими техническими характеристиками, ничем не уступающие, а зачастую и превосходящие зарубежные аналоги.



Леонид Николаевич Карцев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/68/Леонид_Карцев.jpg)



Развитием танка Т-62 стал разработанный КБ Карцева «объект 172» — прототип будущего танка Т-72. Это была самая современная, скоростная, манёвренная и хорошо вооружённая боевая машина тех лет. Опытные образцы прекрасно показали себя на испытаниях и в болотах Карелии, и в степях Казахстана, на северных и южных полигонах страны. Но в серию танк не пустили, что вызвало недоумение Леонида Николаевича, всего коллектива его КБ и многих военных экспертов. Карцев обратился с письмом в ЦК КПСС, но его там не поддержали. А в августе 1969 года директор УВЗ Иван Крутяков предложил Леониду Николаевичу уйти с поста главного конструктора «по собственному желанию». Говорили, что Крутяков обиделся на Карцева за то, что он обратился в ЦК, не предупредив его и «не посоветовавшись с руководством». Однако причины опалы лежали глубже.

В то время военно-промышленный комплекс курировал секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов, который был ярым сторонником пуска в серию танка Т-64, разработанного в КБ Харьковского завода имени Малышева. Устинов жёстко пресекал все возражения по этой машине, но честный и принципиальный Карцев неоднократно критиковал харьковский танк. Тогда будущий маршал и министр обороны СССР включил административный ресурс для устранения источника критики. Он настроил Крутякова против Карцева, что привело к увольнению Леонида Николаевича с УВЗ.

Вскоре Карцева вызвали в Москву и предложили пост директора Всесоюзного научно-исследовательского института Трансмаша. Он отказался. Затем отказался и от поста главного конструктора харьковского КБ. Причины отказа были понятны: в обоих случаях он всё равно оставался под контролем Устинова, который уже не скрывал, что желает отправить «тагильского выскочку» на пенсию.

В конце концов Леонида Николаевича трудоустроили: сначала на должность заместителя председателя комитета Главного бронетанкового управления Минобороны, а затем в НИИ двигателей. Считается, что от дальнейшего противостояния с Устиновым Карцева спасли министр обороны СССР Андрей Гречко и главком бронетанковых войск маршал Амазасп Бабаджанян. Это позволило Леониду Николаевичу включиться в работу по пуску в серию танка Т-72, правда уже не как главному конструктору, а как номенклатурному работнику Министерства обороны и его бронетанкового управления. В конце концов Т-72 пошёл в серию и стал самым массовым средним танком в мировой истории. Он пережил более 30 модификаций, его производили по лицензии в восьми странах мира, на его базе выпускалось и продолжает выпускаться 12 боевых и инженерных машин.



Л. Н. Карцев у одной из модификаций танка Т-72 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.yktechinfo.com/figures/fig_Karzev_04.jpg)



В 1973 году Карцева проводили на пенсию и... забыли на долгие 40 лет. Вспомнили о нём только в 2002-м, когда в издательстве «Космос» вышла книга Леонида Николаевича «Моя судьба — Нижний Тагил. Воспоминания Главного конструктора танков» (16+). Книгу, которая изначально вышла небольшим тиражом, начали переиздавать и публиковать в журналах военно-патриотической тематики.

На родине Леонида Карцева (в селе Скомово Ивановской области) в 2012-м, в год 90-летнего юбилея главного конструктора ОКБ-520, был открыт памятник — танк Т-62 на пьедестале. Инициатором создания памятника стало Ивановское отделение Русского географического общества.



Л. Н. Карцев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://russiangiant.ru/wp-content/uploads/2022/07/bp-1.jpeg)



Он ушёл из жизни 13 апреля 2013 года. Год спустя на доме, где Леонид Николаевич жил в Нижнем Тагиле, была открыта мемориальная доска.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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1. Карцев Л. Н. Воспоминания Главного конструктора танков // журнал «Техника и вооружение», 2008.

2. НПО «Ростех». К столетию Леонида Карцева (https://rostec.ru/news).

3. Авдеев Ю. Создатель универсальных танков для боя // газета «Красная Звезда» (http://redstar.ru).

4. Устьянцев С. В. Жизнь и приключения танкостроителя Леонида Карцева (https://nvo.ng.ru).