Минздрав рекомендовал направлять к психологу женщин, не желающих иметь детей

Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья. В предлагаемой анкете скорректирован вопрос о репродуктивных планах женщин. Если раньше спрашивали, сколько детей женщина хотела бы иметь (включая родившихся), то в новой версии добавлено уточнение — «учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства». При ответе «не хочу детей» рекомендована консультация у психолога.

Это уточнение направлено на профилактику абортов и повышение рождаемости, пояснила изданию «Коммерсантъ» главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина. По её словам, психологическая помощь женщине, которая при наступлении беременности может оказаться в ситуации репродуктивного выбора, будет способствовать «формированию у неё позитивного отношения к материнству». Эксперт отмечает, что новые рекомендации не являются обязательными.

Ранее, Екатеринбургский медицинский центр «Шанс» первым из частных клиник Свердловской области отказался от проведения абортов.