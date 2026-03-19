Из-за ситуации вокруг Ирана в России почти в полтора раза подорожал сладкий перец

Из-за обострения ситуации вокруг Ирана в России начали дорожать овощи, в частности, резко выросли цены на сладкий перец, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Причина подорожания в том, что около половины этого вида сельхозпродукции поставлялось на российский рынок из Исламской Республики. После атаки США и Израиля на Иран правительство страны запретило экспорт продовольствия.

«В начале марта прекратились прямые поставки овощей — перцев, огурцов, баклажанов. Сейчас продаются остатки, поэтому цены могли вырасти, — прокомментировал экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

Иран занимал значительную долю и по другим категориям на рынке РФ: до 90% импорта сельдерея и фисташек, 75–80% баклажанов и киви, около половины фиников. Уже сейчас красный перец из Ирана подорожал примерно на 43%, желтый — на 58%.

По данным компании «Ресторанам надо», за неделю со 2 по 8 марта салат ромэн подорожал на 152%, болгарский перец — на 60%, баклажаны — на 13%, помидоры — на 6%. На следующей неделе рост продолжился: салаты прибавили ещё 15%, баклажаны — 48%, перцы — 30%. В феврале сладкий перец стоил в среднем 336 рублей за килограмм, сейчас — 450–650 рублей.

Напомним, что подорожание отдельных категорий товаров в России может достигнуть 30% в ближайшие два месяца на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Это касается прежде всего техники Apple, Samsung, Sony, автозапчастей для европейских и американских марок и промышленного оборудования. Причина — перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительный объём контейнерных грузов.