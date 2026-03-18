Прокуратура в очередной раз через суд наказала рублём мэрию Нижнего Тагила из-за нападения бродячих собак на ребёнка 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила в судебном порядке взыскала с администрации города компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, из-за пострадавшего от нападения стаи безнадзорных собак.

По информации надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что днём 12 ноября 2025 года у дома № 31 по улице Высокогорской на мальчика напала стая собак.

«В результате укуса подросток испытал сильную физическую боль, с полученнымы травмами обратился в ГАУЗ Свердловской области “Детская городская больница”, где ему был поставлен диагноз “укушенная травма ноги”. Физические и нравственные страдания несовершеннолетнего выразились в испытанной боли от укуса собак, повреждении ноги, а также прохождении курса антирабической вакцинации. В ходе надзорных мероприятий установлено, что, несмотря на заключение администрацией Нижнего Тагила контракта на отлов безнадзорных собак, мер по организации отлова не предпринято. Это не позволило обеспечить безопасное нахождение граждан на территории города», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

В этой связи прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о взыскании компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, за несколько дней до этого, 7 ноября, у того же дома на улице Высокогорской стая собак напала на девочку, которой впоследствии также понадобилась медицинская помощь. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), расследование которого было взято под контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Напомним, отловщики бездомных собак в Нижнем Тагиле оказались под следствием. В начале февраля в редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница Нижнего Тагила. По словам женщины, накануне около 14:00 на Тагилстрое, у магазина «Магнит» на улице Металлургов, 50б, бездомная собака едва не напала на ребёнка. Избежать трагедии удалось благодаря неравнодушным случайным прохожим, которые вовремя отпугнули животное. После публикации следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).