«Внезапно сильнейший удар, скрежет, нам повезло, что живы остались». На Вагонке трамвай сошёл с рельсов (ВИДЕО) 

Сегодня на Вагонке трамвай маршрута № 10 сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на Ленинградском проспекте между остановками «Спортивная» и «Поликлиники».

«Сегодня попал в аварию на трамвае. <…> Внезапно сильнейший удар, скрежет. Трамвай слетел с рельсов. Оказалось попал как-то на рельсы большой кусок забора, вроде бы. Уже когда трамвай тащило по дороге он снёс метров десять ограждения из металла, ударил машину на дороге. Сильно травмировалась кондуктор в нашем, втором вагоне. Головой об угол ударилась. Вызвали скорую и ГАИ. Приехали очень быстро. Так как никто не вывозит снег с обочин то из-за кучи снега мы шли по проезжей части дороги <…> Нам сильно повезло, что никто из нас не убился и огромный кусок забора не пропорол бок вагона», — рассказал тагильской блогер Валентин Дегтерёв.

Из-за аварии движение трамваев на Вагонке остановлено, ведётся ликвидация последствий происшествия.