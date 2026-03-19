В Нижнем Тагиле суд оштрафовал заведующую детского сада за побег ребёнка

Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила оштрафовал на 15 тысяч рублей заведующую детским садом за самовольный уход ребёнка.

Напомним, инцидент произошёл вечером 5 февраля текущего года. Шестилетний воспитанник детского сада № 201 самовольно покинул территорию учреждения. Вскоре за мальчиком пришла мать, однако в детском саду его не оказалось. Родители незамедлительно обратились в полицию. В ходе поисковых мероприятий ребёнок был обнаружен по дороге домой.

Инцидент закончился без трагических последствий, однако стал основанием для привлечения администрации детского сада к ответственности. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод) в отношении заведующей учреждения. Дело было передано для рассмотрения мировому судье.

«Участвующий в деле прокурор просил привлечь должностное лицо к административной ответственности и назначить наказание в виде административного штрафа, который предусмотрен санкцией вышеуказанной статьи в размере от 10 до 30 тысяч рублей. В суде заведующая детским садом не оспаривала обстоятельства происшествия, признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что осознаёт свою ответственность за организацию надзора за детьми, а также за обеспечение их безопасности и здоровья в учреждении. Считает, что основной причиной инцидента стал недостаточный контроль за ребёнком со стороны персонала детского сада — воспитателей группы, которые обязаны передавать детей лично законным представителям, а в данном случае это правило было нарушено. Кроме того, по мнению заведующей, свои должностные обязанности нарушил также и находившийся на посту охранник, который видел, что ребёнок ожидал своих родителей у калитки, а затем покинул территорию детского сада, но охранник не предпринял никаких мер для предотвращения его выхода», — говорится в сообщении.

После инцидента в учреждении приняты дополнительные меры: с персоналом проведены профилактические беседы и внеплановые инструктажи, усилен пропускной режим, среди родителей и сотрудников разработаны и распространены буклеты по профилактике оставления детей без сопровождения взрослых.

«Оценив установленные по делу обстоятельства и представленные доказательства, мировой судья пришёл к выводу о виновности заведующей детским садом в правонарушении, поскольку ею не были приняты все зависящие от неё меры по созданию в образовательном учреждении безопасных условий воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье. При назначении наказания мировой судья признал в качестве смягчающих обстоятельств признание должностным лицом своей вины, раскаяние и принятие мер, направленных на недопущение подобных нарушений в будущем. Ранее должностное лицо к административной ответственности не привлекалось», — сообщает пресс-служба суда.

Постановлением мирового судьи заведующая детским садом признана виновной. Ей назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.