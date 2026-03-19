Тагильчанину не удалось оспорить в суде лишение прав за обгон в неположенном месте

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил без изменений решение о лишении прав мужчины, нарушившего правила дорожного движения.

В октябре прошлого года тагильчанин Сергей двигался на личном автомобиле в сторону Серова. На 352-м километре Серовского тракта он решил обогнать впереди идущий автомобиль в месте, где обгон запрещён, что было зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

Мировым судьёй судебного участка № 5 Тагилстроевского судебного района Сергей был признан виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и лишён права управления транспортными средствами на 4 месяца.

Однако мужчина посчитал наказание слишком суровым и подал жалобу в районный суд, в которой указал, что ему необходимо на автомобиле возить детей в школу, кружки и секции. Кроме того, он попросил учесть, что его работа связана с поездками на автомобиле, а наказание значительно осложнит его жизнь. Сергей утверждал, что обгонял крупногабаритный транспорт, который мог скрыть от взгляда запрещающий дорожный знак, и был уверен, что обгон в том месте был разрешён.

Судья с доводами мужчины не согласился и указал, что нарушение, зафиксированное видеорегистратором сотрудников Госавтоинспекции, на котором отчётливо виден дорожный знак «Обгон запрещён», является грубым, поскольку создаёт реальную возможность столкновения транспортных средств, которое может привести к серьёзным последствиям.

В итоге суд признал назначенное наказание соразмерным нарушению и оставил постановление мирового судьи без изменения.

Решение вступило в законную силу.