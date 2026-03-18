В ДНР задержали тагильчанина по подозрению в  организации сети подпольных публичных домов

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали тагильчанина, подозреваемого в организации сети подпольных публичных домов, сообщает портал «МВД медиа».

По предварительной информации, осенью прошлого года он арендовал два частных дома и квартиру, где восемь девушек (жительниц Нижнего Тагила) стали оказывать услуги интимного характера.

По версии следствия, 30-летний «бизнесмен» осуществлял распределение заказов, контролировал графики, вёл финансовый учёт и занимался рекламой, причём, довольно изобретательно. Мужчина распространял визитки с голограммой, которые внешне выглядели как реклама автомойки, но под углом можно было увидеть эротические фото и контакты для связи.

В ходе обыска у тагильчанина обнаружили и изъяли записи с «чёрной бухгалтерией», телефоны и 270 тысяч рублей, предположительно полученные в результате незаконной деятельности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Девушек привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией. Расследование по делу продолжается.