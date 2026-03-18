В посёлке Монзино под Нижним Тагилом больше 20 кошек остались на улице после смерти хозяина

В посёлке Монзино под Нижним Тагилом местные жители ищут дом для двух десятков бездомных кошек, которые остались без присмотра после смерти хозяина, сообщает «КП-Екатеринбург».

По словам местной жительницы Ирины, сначала питомцев было несколько, однако летом они размножились, и котята стали заселять прилегающий к её дому участок. В сам дом периодически приезжает сын покойного мужчины, который животных в дом не пускает. Несмотря на то, что кошки провели зиму на веранде, внешне они выглядят здоровыми.

«У хозяина в частном доме раньше жили несколько кошек, может, три питомца. Летом они просто расплодились. В дом их уже никто не пускал, выросли на улице. Сын хозяина периодически появляется. Он писал в чат посёлка, искал передержку, но никто не откликнулся. Тогда соорудил что-то вроде веранды, кошки зимовали там. Я в Монзино постоянно проживаю, так они каждый день приходили кушать», — говорит Ирина.

В минувшие выходные неравнодушные жители посёлка приступили к поискам новых хозяев для беспризорников, однако далеко не всем животным удалось найти новый дом. Ирина опасается, что после весны появятся новые котята, и ситуация станет ещё хуже.

«Люди звонят, спрашивают. К середине дня 16 марта не забрали пока ни одной кошки. К вечеру должны приютить несколько из них», — поделилась Ирина.