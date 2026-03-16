Мошенники оформили на тагильчанина микрозайм под 292% годовых 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал микрофинансовой организации (МФО) во взыскании задолженности по займу, оформленному мошенниками на местного жителя.

В суд обратилось ООО «Специализированное финансовое общество Стандарт» с иском к тагильчанину о взыскании около 56 тысяч рублей, утверждая, что 30 марта прошлого года мужчина взял микрозайм в размере около 24 тысяч рублей под 292% годовых через интернет, но деньги не вернул. В подтверждение были предоставлены электронный договор и данные о переводе на карту «Т-банк», выпущенную на имя ответчика.

Однако ответчик в суде отверг факт заключения договора, пояснив, что займ не оформлял и никаких денег не получал, а указанный в договоре номер телефона не принадлежит ему с 13 января прошлого года, что на 2,5 месяца раньше даты заключения договора.

В ходе проверки, проведённой судом, выяснилось, что ответчик вообще не является клиентом указанного банка, никаких счетов на его имя не открывалось, и карта не выпускалась. Это официально подтвердили в АО «Т-банк» и межрайонной ИФНС. Кроме того, ответчик предоставил заявление о расторжении договора с оператором связи от 13 января 2025 года.

Таким образом, суд установил, что договор займа был заключён неизвестными с использованием утраченного телефонного номера и реквизитов банковской карты, которая физически не существует. В связи с тем, что договор займа считается реальным и заключённым с момента фактической передачи денег, а факт их получения ответчиком не подтвердился, суд пришёл к выводу об отсутствии законных оснований для взыскания.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении исковых требований ООО «СФО Стандарт» в полном объёме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.