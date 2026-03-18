В Нижнем Тагиле раскрыли жестокое убийство 25-летней давности

Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем) и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По данным следствия, 26 сентября 2000 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совершил нападение на продавщицу киоска на привокзальной площади Нижнего Тагила. Он нанёс женщине множество ударов предметами, которые использовал в качестве оружия. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Из киоска обвиняемый украл 15 блоков сигарет стоимостью 6 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Причастность обвиняемого к этим преступлениям была установлена благодаря работе следователей и криминалистов следственного управления СК России, а также оперативных сотрудников полиции. Удалось это благодаря тщательному анализу материалов дела и проведению дополнительных следственно-оперативных мероприятий, отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Фигурант этой криминальной истории “из прошлого” ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и убийства. Отбывал наказание в виде лишения свободы. Крайний раз освободился из “мест не столь отдалённых” в октябре 2010 года, после чего чем-либо предосудительным себя не проявлял. В случае подтверждения его вины судом, ему может грозить очередная “длительная командировка”», — отметил в свою очередь начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По уголовному делу осуществлены осмотры места происшествия, предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.