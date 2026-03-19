В Нижнем Тагиле суд заставил покупательницу «дефектного» кухонного гарнитура вернуть мебельной фабрике более 3 млн рублей за невозвращённый товар и пользование деньгами

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение в отношении местной жительницы, которая, получив от производителя мебели более 2,4 млн рублей возврата за якобы некачественный кухонный гарнитур, не вернула его предприятию.

Напомним, около двух лет назад тагильчанка приобрела дорогостоящую кухню одной из известных мебельных фабрик через индивидуального предпринимателя. После установки женщина заявила о дефектах и потребовала вернуть деньги. Производитель согласился компенсировать полную стоимость — более 2,4 млн рублей — при условии возврата мебели, направив проект соглашения.

В него покупательница внесла два новых пункта: о выплате ей неустойки в размере, равном стоимости кухни, а также о том, что товар не будет возвращён до уплаты этой неустойки. Несмотря на то, что трёхстороннее соглашение женщины с предпринимателем и производителем так и не было подписано всеми участниками, возврат средств фабрика осуществила, но гарнитур покупательница не вернула. Представители компании попытались через суд признать соглашение заключённым в первой редакции, но сделать этого не удалось. Тогда они направили новый иск — о взыскании с женщины средств как неосновательного обогащения.

Суд установил, что между мебельной фабрикой и покупательницей отсутствовал договор. Ответчица не предоставила доказательств того, что полученные деньги являются возвратом за товар именно от производителя, а также не подтвердила наличие производственных недостатков мебели.

Доводы ответчицы о правомерности получения денег в рамках закона о защите прав потребителей суд отклонил и указал на то, что женщина вправе требовать компенсации в установленном законом порядке, но полученные ею деньги являются неосновательным обогащением.

В итоге Ленинский районный суд принял решение о взыскании с покупательницы в пользу мебельной фабрики суммы неосновательного обогащения — чуть более 2,4 млн рублей, а также процентов за пользование чужими деньги в течение полутора лет в размере почти 740 тысяч рублей и 46 тысяч рублей госпошлины.

Решение суда в законную силу не вступило.