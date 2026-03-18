Тагильский лудоман инсценировал собственное ограбление, чтобы не признаваться родственникам, что проиграл деньги на ставках

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который инсценировал собственное ограбление и обратился в полицию с заявлением.

По версии следствия, в конце ноября 2025 года 38-летний ранее не судимый тагильчанин сообщил в полицию, что в лесопарке «Пихтовые горы» на Вагонке у него похитили личное имущество и 22 тысячи рублей. Для правдоподобности мужчина заранее на выбранном им для инсценировки месте происшествия оставил под кустом свою сумку с мобильным телефоном и банковской картой. Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что преступления не было, а деньги мужчина потратил на ставки в букмекерской конторе и решил скрыть этот факт от родственников.

Вину он признал в полном объёме. Уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения) направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.