Шемякины — династия тагильских педагогов

Нижний Тагил славен трудовыми династиями педагогов. Одна из них — династия Шемякиных, посвятивших всю свою трудовую жизнь обучению и воспитанию.

Родоначальник династии, Павел Алексеевич Шемякин, родился 7 февраля 1919 года в семье рабочих-железнодорожников. Детство его пришлось на сложный период — Гражданская война, послевоенная разруха, восстановление народного хозяйства. Отец, Алексей Семёнович, всё время на работе, мама, Татьяна Константиновна, занята домашними делами, старшие дети присматривают за младшими — всё, как у всех. За Павлом приглядывала сестра Анна. Вместе играли с соседскими детьми на улице, вместе помогали матери по дому, вместе пошли в школу. Аня была бойкой девочкой, заступалась за младшего брата, когда ему случалось драться с мальчишками, следила за его поведением. Как-то раз один из учителей сказал ей, что Павел курит с одноклассниками на заднем дворе школы. Анна сразу пошла туда, забрала у брата папиросу и ткнула её ему в губы. Урок Павел запомнил на всю жизнь и больше никогда не курил, даже в армии.

Павел и Анна Шемякины (фото неизв. автора из семейного архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца)

Анна же заинтересовала его учёбой: получать новые знания оказалось интересным и увлекательным занятием. А ещё заинтересовала творчеством: с подсказки старшей сестры Павел начал рисовать. По окончании семи классов он хотел продолжить образование, но увлёкся комсомольской работой и два года спустя был отправлен в Свердловск на курсы комсомольских активистов. После курсов Павла отправили по комсомольской путёвке на село. Он организовывал пионерские отряды, комсомольские ячейки, заведовал сельским клубом пионеров, занимался организацией летних пионерских лагерей для детей колхозников. В этот период Павел познакомился с молодой учительницей Кайгородской школы, Машей — Марией Тимофеевной Синициной, которая вскоре стала его женой.

Павел и Мария Шемякины (фото неизв. автора из семейного архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца)

Пришло время служить срочную, и Павел Шемякин отправился в армию. Участвовал в зимней кампании 1939–1940 годов, где получил обморожение и едва не лишился ног, а затем началась Великая Отечественная война, и его отправили на Дальневосточный фронт, где он пять лет охранял границы Родины и отражал провокационные вылазки японских военных. В одной из операций по поимке диверсантов он получил контузию, но вернулся в строй. Демобилизовался в 1946 году и сразу поехал домой. Ещё в армии старший сержант Шемякин твёрдо решил для себя: во что бы то ни стало получить полное среднее образование, продолжить учёбу и стать учителем.

После демобилизации он два года проработал инспектором отдела кадров в тресте «Тагилстрой» и за это время экстерном получил среднее образование. В 1948 году Павел Шемякин поступил в Нижнетагильский учительский институт (НТУИ). За годы обучения он увлёкся научной деятельностью и остался работать в институте. Начинал в должности заведующего кабинетом истории, а через три года стал старшим преподавателем политэкономии, успев за это время окончить исторический факультет Свердловского пединститута.

В конце 1950-х Павел Алексеевич увлёкся садоводством. Вместе с сестрой Анной они получили садовые участки на реке Большая Кушва. Павел сам разработал проект садового дома на две семьи, с двумя верандами и большой столовой на втором этаже, продумал зону отдыха с цветниками и большой клумбой в центре. Участки имели сложный профиль, и Павел Алексеевич взялся проектировать террасы и лестницы. А когда со строительством было покончено, он занялся разведением вишни и яблонь и, вопреки скепсису соседей, стал стабильно получать хороший урожай фруктов и ягод.

В течение 42 лет Павел Алексеевич Шемякин преподавал в Нижнетагильском пединституте. Здесь он получил степень кандидата наук, стал доцентом, был награждён знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

Павел Алексеевич Шемякин (фото неизв. автора из семейного архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца)

Любовь к знаниям он вместе с женой, Марией Тимофеевной, с ранних лет стал прививать детям — Борису и Нине. Мечтал, чтобы дети пошли по стопам родителей — стали педагогами. Но когда Борис объявил, что намерен поступать в горно-металлургический техникум, Павел Алексеевич возражать не стал. Он знал, что сын больше тяготеет к точным наукам — физике, черчению, конструированию. Сам Борис Павлович считал, что этим он «заболел» в детстве, когда семья жила в Черноисточинске. Игрушек в доме не было, и маленький Борис развлекался тем, что строил из поленьев и веток дома, замки и крепости. Детство, проведённое в старинном заводском посёлке, в окружении лесов, гор и близ остатков демидовского завода, очевидно, повлияло и на увлечения молодого человека: он стал интересоваться историей родного края, а затем и туризмом. Вместе с участниками туристической секции горно-металлургического техникума Борис посетил все близлежащие горы, ходил в походы по Северному и Приполярному Уралу, а возвратившись из дальних странствий, принимал участие в составлении туристического справочника.

Студент Борис Шемякин (фото неизв. автора из архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца)

По окончании техникума Борис Шемякин начал работать в тресте «Свердловскшахторудстрой», где довольно быстро стал ведущим инженером-конструктором и увлёкся фотографией. Сначала он снимал процесс капитального строительства горных выработок на Высокогорском руднике, затем начал снимать для многотиражки Высокогорского рудоуправления, а после — портреты друзей. Как-то раз его пригласили отснять карьер Гороблагодатского рудоуправления, и там он случайно услышал рассказ об истории рудника. Вернувшись домой он задумался, а верный ли путь выбрал в жизни?

В 2015 году Борис Павлович рассказывал: «Уже тогда я не видел перспектив в своей работе, в том, чем занимаюсь. Несколько дней провёл в раздумьях. Может быть, стоило пойти по стопам родителей? Попробовать свои силы на педагогической стезе? А полученные в техникуме знания и опыт работы не пропадут даром, ещё пригодятся».

Борис поступил на индустриально-педагогический факультет Нижнетагильского пединститута и пошёл работать преподавателем в училище, экскурсоводом в городское экскурсионное бюро, руководителем геологического кружка в Доме пионеров. Опираясь на предыдущий практический опыт, он начал писать методические материалы по организации туристических мероприятий и занятий по изучению родного края и краеведения для школьников. Окончив учёбу, Борис Павлович неожиданно для себя увлёкся темой экономического воспитания школьников и с головой погрузился в научную работу, результатом которой стали диссертация, два десятка статей в научных и педагогических журналах, множество методических материалов по экономическому воспитанию школьников. Кроме того, он разработал и внедрил учебно-методические курсы «Родной край» и «Краеведение», которые были опробованы в школах Нижнего Тагила и Свердловска.

Борис Павлович Шемякин (фото неизв. автора из архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца)

Более 30 лет Борис Павлович Шемякин преподавал в Нижнетагильском педагогическом институте, читал лекции по истории педагогики, заведовал кафедрой педагогики и методики начального образования. Он защитил кандидатскую диссертацию, подготовил к защите докторскую. За свою деятельность был награждён знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

По стопам отца и деда пошёл Алексей Борисович Шемякин. Окончив экономический факультет УрГУ, он начал преподавать экономику, основы кредитно-банковской системы и менеджмент в Нижнетагильском педагогическом институте. Является автором десятков научных работ. И точно так же, как отец и дед, пользуется любовью и уважением среди студентов.

Алексей Борисович Шемякин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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