В Нижнетагильской городской думе обсудили проблемы финансирования и комплектования добровольных пожарных дружин в сельской местности

Накануне, 15 октября, на заседании комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской городской думы депутаты обсудили вопросы материального обеспечения, подготовки и комплектования личного состава добровольных пожарных дружин на территории сельских населённых пунктов Нижнетагильского МО.

Начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Роман Мишин рассказал, что в 2025 году из местного бюджета была выделена 151 тысяча рублей на обеспечение членов дружины ранцевыми огнетушителями, экипировкой и инструментами, необходимыми для тушения пожаров. Кроме того, планируется приобретение мотобуров, раций, фонарей и аккумуляторов общей стоимостью почти 350 тысяч рублей.

Как сообщил Роман Мишин, серьёзной проблемой остаётся недостаточная укомплектованность пожарных дружин. Сейчас в сёлах на территории муниципального округа действуют 50 добровольцев, при этом шесть мест остаются вакантными. Перед вступлением в ряды дружинников каждый кандидат должен пройти обязательное обучение, страхование и получить боевое обмундирование, однако в этом году из областного бюджета не было выделено средств на обучение новых добровольцев, из-за чего желающие вступить в дружину не могут пройти подготовку и приступить к работе.

«ДПО “Урал” получает финансирование на обучение добровольцев и их страхование за счёт средств областного бюджета. На данный момент со стороны области не выделено никаких сумм. В этом году проблема ещё и в том, что обучаться должен именно тот человек, чьё ФИО названо. То есть мы в феврале подбираем кандидата на обучение в декабре, но если что-то изменилось, мы не можем поменять его на другого. В этом случае, возможно, нам пойдут на встречу, но проблема финансирования остаётся, поэтому многие кандидаты просто не могут вступить в ряды», — пояснил чиновник.

По итогам обсуждения было принято решение уточнить порядок финансирования и перспективы возобновления программ обучения для укомплектования пожарных дружин, а также направить запрос в Министерство общественной безопасности Свердловской области о выделении дополнительного финансирования на обучение и страхование добровольцев.