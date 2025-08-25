«Этих больных категорически нельзя было перемещать или даже трогать». Жительница Нижнего Тагила умерла после экстренной транспортировки из реанимации ГБ № 1 в другую больницу из-за аварийного отключения электричества

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила и рассказала о трагедии, которая произошла с её близкой подругой. По словам женщины, 26 июля на Вагонке, включая здание ГБ № 1, произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим руководство больницы приняло решение о переводе пациентов из отделения реанимации в другие медучреждения города. Среди них была и её 47-летняя подруга, которая, как утверждает тагильчанка, скончалась вскоре после транспортировки.

«В нашей семье случилось горе — близкий человек попал в отделение реанимации, был не транспортабелен, находился на ИВЛ. В субботу, 26 июля, произошло отключение электроэнергии в районе Пихтовых гор, это коснулось и городской больницы № 1. Медсёстры отделения словно в военное время руками производили дыхательные манипуляции. В итоге руководством было принято решение перевозить нетранспортабельных больных в ГБ № 4 на Тагилстрой. Аварийные генераторы в ГБ № 1 то ли не смогли запустить, то ли они и вовсе отсутствуют в лечебном учреждении. В другую больницу, на сколько я знаю, моя подруга поступила в 16:00. Как следствие, наш близкий человек не смог перенести транспортировку, вечером того же дня, в 21:35, её не стало. Я считаю, что это халатность. Этих больных категорически нельзя было перемещать или даже трогать. О том, что пациентов перевезли, родственников даже не поставили в известность. Только по факту позвонили из ГБ № 4 и сообщили о смерти. Кто принимает такое решение? Почему даже родственников не ставят в известность?» — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

В пресс-службе АО «Облкоммунэнерго» АН «Между строк» подтвердили факт аварии:

«26 июля в результате выхода из строя кабельной линии 6 кВ в районе улицы Максарёва в Нижнем Тагиле было ограничено энергоснабжение потребителей по улицам Парковая, Зари и Максарёва, в том числе и ГБ № 1. Оперативно-выездная бригада филиала АО “Облкоммунэнерго” “Тагилэнергосети” незамедлительно выехала на место происшествия. Нарушение было оперативно устранено, а энергоснабжение потребителей восстановлено в максимально короткие сроки. Время отключения – 14:51, а время включения ЦГБ – 16:22», — рассказали АН «Между строк» в ресурсоснабжающей организации.

Ситуацию прокомментировали и в городской больнице № 1:

«26 июля 2025 года на городских сетях произошло аварийное отключение подачи электроэнергии в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила. Поскольку оперативно установить точное время возобновления подачи электроэнергии в ГБ № 1 не представлялось возможным, было принято решение об организации транспортировки пациентов, нуждающихся в интенсивной медицинской помощи, в медицинские учреждения города», — рассказали АН «Между строк» в ГБ № 1.