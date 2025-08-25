На трассе под Нижним Тагилом насмерть разбился мотоциклист

В минувшую пятницу, 22 августа, около 23:00 на 18-км автодороги Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, по предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла Honda 600, следуя со стороны посёлка Уралец в сторону Нижнего Тагила, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате аварии мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи.

«Известно, что водитель мотоцикла являлся жителем Нижнего Тагила, имел стаж вождения категории “А” 3 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мотоциклист использовал шлем и мотоэкипировку. В каком состоянии находился водитель, будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, назначено проведение расследования.